Религиозные праздники 14 октября

14 октября православные верующие празднуют Покров Пресвятой Богородицы.

Покров Пресвятой Богородицы

Покров — один из самых любимых на Руси православных праздников, которого нет в календарях других православных церквей. Это тем более парадоксально, что событие, лежащее в его основе, связано с заступничеством Богородицы, сохранившей под своим покровом Константинополь от завоевания именно нашими предками.

Правда, в сегодняшнем Стамбуле о событиях более чем тысячелетней давности ничто не напоминает. А в начале X веке, в царствование императора Льва Философа, Византия постоянно отбивала набеги то сарацин, то болгар, то руссов, и в ее церквях духовенство и верующие молили святых и Богородицу о защите.

В те времена на окраине Константинополя во Влахернском храме хранилась в драгоценном ковчеге риза Богоматери. И, по преданию, во время очередной осады города войсками славян молившемуся в этой церкви юродивому славянину Андрею и его другу Епифанию было видение Пресвятой Богородицы, прошедшей от западных дверей храма в сопровождении святых Иоанна Предтечи и Иоанна Богослова, а потом преклонившей колена и со слезами молившейся вместе с собравшимися в храме жителями Константинополя. После этого Богоматерь вошла в алтарь и, сняв с головы покрывало (омофор), распростерла его над коленопреклоненным народом. Вскоре осада с города была снята, в 911 году между Русью и Византией был подписан мирный договор, и руссы вернулись в Киев.

А через сто лет внуки тех, над кем Божия Матерь держала омофор во Влахернском храме, крестили русских дикарей-язычников, научили их жить по-христиански, и с тех пор уже православную Русь хранит простертый над ней Покров Пресвятой Богородицы, забытый греческой церковью. А событие, которое формально можно назвать военным поражением наших предков, Русская церковь отмечает как праздник заступничества Божией Матери за всех православных христиан.

Большинство источников связывает появление этого праздника на Руси с именем князя Андрея Боголюбского, нашедшего рассказ о чудесном видении в житии своего святого покровителя и в 1165 году подарившего миру воплощенное чудо — храм Покрова на Нерли.

Покров, Покровское, Покровские… — сколько городов, деревень, сел, фамилий связано на Руси с праздником Покрова. А сколько строилось Покровских монастырей и храмов. Сегодня только в Москве и Московской области их более ста, включая Покровский собор (храм Василия Блаженного) на Красной площади в Москве.