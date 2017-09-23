Религиозные праздники 24 сентября

24 сентября православные верующие чтут память преподобного Силуана Афонского, а иудеи соблюдают пост Гедалии.

Преподобный Силуан Афонский

Когда Семену Антонову, сыну тамбовского крестьянина, родившемуся через пять лет после отмены крепостного права, было четыре года, отец пустил переночевать книгоношу. Тот оказался человеком интеллигентным и прогрессивным, и, не теряя времени, начал осуществлять свою просветительскую миссию, объясняя темным хозяевам, что Христос — не Бог, и вообще никакого Бога нет. С того дня слова взрослого книжника: "Где он, Бог-то?" не давали мальчику покоя, заставляя повторять: "Когда вырасту большой, пойду искать Бога".

Но идти далеко не пришлось. Рядом в селе Селезнево жил затворник Иоанн, которого и при жизни считали святым, а когда он умер, стали ходить к нему на могилу — поклониться-помолиться. Но если есть святой человек, — и не какой-то древний, из книжки, а тут, по соседству, — значит, Бог с нами и незачем искать Его по всей земле, решил Семен в 19 лет и тут же с юношеским максимализмом решил идти в монастырь.

Отговорил его отец, человек очень набожный, но мудрый. Сын был обычным крестьянским парнем — сильным, красивым, работящим, заглядывался на девок, дрался на кулачках. И отец рассудил: отслужи сперва положенные шесть лет военной службы, а потом, если не передумаешь…

Служил Семен в Санкт-Петербурге, в саперном батальоне, но столичные искушения уже не могли сбить его с мысли о монастыре. Демобилизовавшись, он поехал к отцу Иоанну Кронштадтскому, и тот благословил его отправляться на Афон. Погостив неделю дома, он быстро собрался и осенью 1892 года поступил послушником в русский Пантелеимонов монастырь на Святой горе, а через четыре года принял монашеский постриг с именем Силуан.

Послушания у него были самые прозаические: сначала был трудником на мельнице, потом экономом, потом заведовал мастерскими, продовольственным складом, а на склоне лет — торговой лавкой.

В начале XX века русская обитель на Афоне, переживая пик популярности, вообще чрезмерно увлеклась хозяйством. Будущий известный миссионер архимандрит Спиридон (Кисляков) писал об этом с горечью: "Другой скандал: подворья, расположенные в больших городах, где монахи просто погибают. Третий скандал, самый серьезный: деньги, деньги, всегда деньги! Сколько раз я пытался сердечно побеседовать с несколькими братьями, но всегда мне приходилось им уступать, потому что они выходили из себя. Там я не встречал великих святых! Если я сближался с несколькими подвижниками, то быстро в них разочаровывался, так как со всеми их духовными подвигами им не хватало моральной стороны души, и это замечалось особенно в их отношениях с ближними".

Удивительно, но отца Силуана, который как эконом был в самой гуще этих искушений, они обходили стороной. В том, что вместо отшельничества вынужден всю жизнь быть на людях он увидел особую аскезу, Божий дар — его целью стало научиться молиться постоянно, в любых условиях, занимаясь любыми делами. И полюбить всех.

Как-то уже в старости, когда один аскет-отшельник начал убеждать его, что "Бог накажет всех безбожников, и будут они гореть в аду", Силуан спросил его: "Ну, скажи мне, пожалуйста, если посадят тебя в рай, и ты будешь оттуда видеть, как кто-то горит в адском огне, будешь ли ты покоен?" "А что поделаешь, сами виноваты", — сказал монах. И старец со скорбным лицом ответил: "Любовь не может этого понести… Нужно молиться за всех".

Был он человеком простым, малообразованным: всего обучения — два класса церковно-приходской школы. Правда, читать любил и многотысячным книжным собранием монастырской библиотеки пользовался регулярно. Наставника в своих духовных упражнениях, как того требовали аскетические руководства древних подвижников, он так и не нашел, но сам, на собственном опыте прошел эту школу, хотя все великие христианский аскеты-мистики предупреждают, что в одиночку это — невозможно. Но, видно, старец Силуан прожил жизнь в какой-то иной реальности, и ему, в его простоте, было дано то, что немыслимо для других.

Десятки лет он ночами со слезами молился за "всего Адама" — все исходящее болью человечество, едва вышедшее из одной мировой бойни и уже готовившееся к новой. Великое сострадание к мучающим себя людям, которые "ищут своей свободы", заставляло его взывать: "О, народы всей земли, на коленях припадаю пред вами и умоляю со слезами: придите ко Христу…". "Молиться за людей — это кровь проливать", — говорил он. И жил страданиями всего мира, забывая самого себя.

Эти молитвенные излияния старца, закрепленные письменно, стали известны только после его кончины. При жизни как опытный аскет он старался ничем не выявляться, хотя особую благодать, от него исходящую, чувствовали все, от простых рабочих до иерархов.

Афонское монашество в своем трезвом недоверии к человеку держится правила: "Никого прежде конца не ублажай". Только после кончины старца в 1938 году о нем заговорили: "Теперь видим, что старец Силуан достиг меры святых отцов". А после выхода книги схиархимандрита Софрония (Сахорова) "Старец Силуан. Жизнь и поучения" в Константинопольском Патриархате был поставлен вопрос о канонизации, которая состоялась в 1987 году.

Имя преподобного Силуана Афонского было внесено в месяцеслов Русской православной церкви в 1992 году по благословению патриарха Алексия II.

Пост Гедалии

У иудеев это день траура и поста в память об убийстве Гедалии бен Ахикама — последнего наместника Иудеи, назначенного вавилонянами после разрушения Первого Иерусалимского Храма.

Шестой век до нашей эры был сложным периодом в истории Иудейского царства. Маленькая страна находилась между двумя могучими державами — Вавилоном и Египтом. Правители Иудеи пытались лавировать между ними, стремясь найти более выгодного союзника и покровителя. В конце концов в 605 году до н.э. царь Вавилона Навуходоносор разгромил египтян и покорил Иудею.

Долгие годы евреи мирились со своим подневольным состоянием, но в 598 году до н.э. Иудея вновь выступила на стороне Египта. В ответ вавилонский царь пленил иудейского царя Иехонию и всю национальную элиту, в том числе царедворцев, военных, оружейных мастеров и т.д. Общее число плененных составляло десять тысяч человек. Над оставшимися на родине Навуходоносор поставил наместником царя Цидкиягу. Но в 591 году Цидкиягу возглавил очередное восстание против Вавилона, надеясь на поддержку Египта, и в 588 году Навуходоносор вновь двинулся в поход на Иудею.

После двух лет осады Иерусалим пал. Навуходоносор разрушил город, Первый Храм и казнил сыновей царя Седекии, положив конец 400-летнему правлению династии из рода Давида. Он убил или взял в плен большинство членов царской семьи и знати страны. Элита еврейского общества, включая главных священнослужителей, гражданских и военных, была уведена в качестве пленных в Вавилон. Многие были убиты.

Однако Навуходоносор не хотел превращать Иудею в сплошную пустыню. Людям низших сословий было разрешено остаться в Иудее, чтобы заниматься земледелием. Правителем Иудеи Навуходоносор назначил Гедалию, сына Ахикама, мудрого и справедливого человека, друга пророка Иеремии.

Многие евреи, бежавшие во время войны в безопасные места, в соседние страны, стали возвращаться в страну. Губернатор призывал народ хранить лояльность по отношению к Вавилону и обещал мир и безопасность. Можно сказать, что обещание это было выполнено – вавилонский гарнизон, расквартированный в стране, не оскорблял евреев, а даже защищал от враждебных соседей.

Среди беженцев, которые присоединились к Гедалии, был и Исмаил, один из царевичей рода Давида, который, видимо, считал, что он будет гораздо лучшим правителем для Иудеи и что Иудее нужно ориентироваться в своей внешней политике на Египет, а не на Вавилон. Поэтому он нашел союзника в лице царя государства Аммон, который с беспокойством следил за ростом новой еврейской колонии. И, дождавшись благоприятного случая, убил Гедалию, много его видных соратников, а также уничтожил и небольшой вавилонский гарнизон, находившийся в городе Мицпа, ставке губернатора.

Гедалия был предупрежден о заговоре, но отверг предложение соратников тайно убить своих врагов. Сам он был убит во время резни, устроенной на праздничном пире во второй день Рош Ашана.

В наказание за убийство Гедалии Навуходоносор ликвидировал Иудейское царство, превратив его в вавилонскую провинцию, и увел в плен более 9 тысяч жителей страны. В итоге еврейский народ надолго лишился своего государства и национальной независимости. Евреям осталась одна возможность — бежать в Египет. Но и там достигла их рука Вавилона: несколько лет спустя Навуходоносор вторгся в Египет, разрушил его и большинство еврейских беженцев при этом погибло.

В память убийства Гедалии и трагедии, которая затем произошла с еврейским народом вскоре после разрушения Первого Храма, и был установлен этот пост, называемый постом Гедалии. А поскольку в праздник, на который пришелся день его гибели, поститься нельзя, траурный пост перенесли на следующий день (а если он приходится на субботу, то — на воскресенье). Пост этот упоминается в Библии (Зах. 8:19) как "пост седьмого (месяца)".