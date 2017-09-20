Религиозные праздники 21 сентября

21 сентября православные верующие празднуют Рождество Пресвятой Богородицы, а иудеи - Рош Ашана (Рош ха-Шана – еврейский Новый год).

Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Богородицы святой Андрей Критский называл "началом праздников" и даже посвятил ему (около 712 года) две проповеди и канон. Но в Новом Завете о нем ничего не говорится. Все, что мы о нем знаем, почерпнуто из апокрифов II века — "Протоевангелия Иакова" и "Евангелия от Фомы", и более поздних — "Книги Иосифа Плотника" (около 400 года) и "Святого Иоанна Богослова сказания об Успении святой Богородицы" (IV-V вв.).

Церковное предание повествует, как Иоаким и Анна, благочестивая иудейская чета из Назарета, скорбели о том, что Господь не дал им потомства; как однажды во время праздника первосвященник Иссахар не принял жертву, которую Иоаким принес в Иерусалимский Храм, и сказал: "Не должно принимать от тебя дары, потому что ты не имеешь детей, а следовательно, и благословения Божия"; как убитый горем Иоаким не пошел домой, а скрылся в горах, где пастухи сторожили его стадо, а Анна в одиночестве ходила по саду и плакала. И как в саду ей явился ангел и возвестил, что она родит дочь, через которую "будет славен во всем мире" род ее. И такое же видение было Иоакиму. Тогда супруги дали обет: если Господь дарует им дитя, то они посвятят его Богу — отдадут его в Храм для служения до совершеннолетия. И у них действительно родилась дочь, которую назвали Марией.

По преданию, произошло это в доме Иоакима и Анны, который находился в северо-восточной части Иерусалима — сейчас это территория Мусульманского квартала Старого города, около Львиных ворот. Правда, место православные и католики указывают по-разному — у православных там стоит монастырь святой Анны с церковью в честь Рождества Богородицы, под зданием которого сохранилась пещера, бывшая, по преданию, частью дома Иоакима и Анны. Католики же в 70 метрах от него построили базилику святой Анны, в крипте которой также находятся древние подземные помещения.

Официальное утверждение праздника Рождества Богородицы в Византии, по наиболее распространенной версии, произошло в правление императора Маврикия — на рубеже VI и VII веков, хотя первое упоминание о нем встречается в памятниках V века — в "Словах" Константинопольского архиепископа Прокла на Востоке и в Сакраментарии (требнике) папы Геласия на Западе, а палестинское предание повествует, что храм в честь Рождества Богородицы построила в Иерусалиме еще святая Елена — мать императора Константина Великого.

В православной церкви с Рождества Богородицы начинается годичный круг 12 великих — двунадесятых — праздников, посвященных Спасителю. Это не просто воспоминания с совершившихся в далеком прошлом событиях. Праздники приобщают верующих к той самой реальности, что стоит за тем или иным христианским торжеством. Церковь живет не воспоминаниями, для нее праздничная радость всегда — здесь и сейчас: реальное и непрекращающееся Богообщение. И весь церковный календарный год — это нескончаемый праздник. "Я с вами во все дни до скончания века", — говорит Иисус апостолам перед Вознесением (Мф. 28:20), и эти слова — ключ к пониманию христианского мировосприятия. Человек искуплен от греха, и если он этому греху больше не порабощается, Бог неотступно пребывает рядом с ним — вот основание этого каждодневного праздничного настроя.

С первых дней истории церкви вся жизнь христиан — даже в самые тяжелые дни гонений — неизменно воспринималась как единое и нескончаемое торжество, как один большой праздник. Первые христиане, твердо усвоили завет апостола Павла, писавшего жителям Фессалоник: "Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе" (1 Фес.5:16-18).

И, конечно, Рождество Богородицы — повод для особой радости. Отцы церкви видели смысл этого праздника в том, что в мире явилось последнее звено длинной цепи людей, мужчин и женщин, грешников и святых, которые на протяжении всей человеческой истории боролись за чистоту и веру, за то, чтобы на первом месте в жизни был Бог — боролись, прежде всего, с самими собой. И постепенно, из столетия в столетие, подготовили появление той, которая, родившись, как всякий младенец, в мир, где перемешаны добро и зло, грех и святость, с самого начала изберет добро и будет жить в чистоте и, по словам митрополита Антония Сурожского, "во всецелой верности своему человеческому величию".

Рош Ашана (Рош ха-Шана) — еврейский Новый год

Отсчет нового года в иудейской традиции начинается в новолуние осеннего месяца тишрей (в 2014 году — 25 сентября), и празднуют его два дня подряд.

Правда, в Танахе (Священном писании Ветхого Завета) первым месяцем года считается весенний месяц авив (или нисан), в который евреи вышли из Египта, а праздник первого дня месяца тишрей назван днем "священного собрания", когда нельзя работать, а нужно трубить в шофар (трубу из бараньего рога) и совершать жертвоприношения (Лев. 23:23-25; Чис. 29:1-6). А согласно Мишне, первый день месяца тишрей — Рош Ашана, от которого ведется отсчет субботних и юбилейных годов царствования чужеземных (нееврейских) царей и посадки фруктовых деревьев и овощей.

По мнению законоучителей, установление 1-го тишрей религиозным Новым годом, связано с тем, что в этот день Бог судит весь мир. А согласно рабби Элиэзеру, мир был сотворён в месяце тишрей. Считается также, что в этот день на небесах предопределяется доход каждого человека в наступающем году и выносится решение: кому — жить, а кому — умереть; кого ожидает покой, а кого — скитания; кого — благополучие, а кого — терзания.

В эти дни верующий отдает самому себе и Создателю духовный отчет за все свои поступки, слова и мысли за ушедший год, и принимает решения, как исправить недостатки и проступки, как вернуться к Богу.

С этого дня начинаются десять дней молитв и раскаяния — Дни трепета или Дни покаяния, заканчивающиеся Йом Кипуром — Днем искупления или Судным днем.

Молитвы, читаемые в Рош Ашана, должны содержать 10 иудейских текстов, упоминающих Бога как царя, 10 текстов, упоминающих Бога как помнящего все, и 10 текстов, в которых упоминается шофар — бараний рог, один из существенных атрибутов праздника: в него трубят на утренней молитве.

Размышляя о будущем, евреи просят мира, согласия, здоровья, а звук шофара призывает: "Очнитесь те, кто дремлет, кто тратит отпущенные годы бессмысленно. Обозрите души свои и добрыми сделайте дела ваши".

Как и все еврейские праздники, Рош Ашана начинается накануне, незадолго до захода солнца. Хозяйка дома зажигает свечи — и с этого момента в дом приходит праздник.

В первый вечер принято приветствовать друг друга пожеланием "быть вписанным в Книгу жизни", а во время праздничной трапезы обмакивать хлеб — обычно круглую сладкую халу — над которым было произнесено благословение, в мед, чтобы наступающий год был сладким. Существует также обычай на Рош Ашана есть яблоки с медом, желая друг другу "сладкого года".

Трапеза в этот день особенная: на ней едят "симаним" ("знаки") — особый набор блюд, каждое из которых символизирует просьбу к Всевышнему: голова традиционной фаршированной рыбы означает пожелание быть "головой, а не хвостом", блюда из моркови (на иврите "гезер") — пожелание "ше йигзеру лану гзерот товот" ("чтобы нам вынесли хорошие приговоры"), из свеклы ("селек") — с пожелание "ше ясалку ойвейну" ("чтобы были уничтожены наши враги") и так далее.

А еще в Новый год принято приходить на берег моря, реки или ручья и совершать ташлих — символически вытряхивать карманы, выбрасывая их "содержимое" в воду, с намерением избавиться вместе с крошками и пылью от оставшихся в душе после раскаяния "крошек" грехов.