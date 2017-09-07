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Религия и мировоззрение
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Религиозные праздники 8 сентября

12:0007.09.2017
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8 сентября православные верующие празднуют Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, а католики - Рождество Пречистой Девы Марии.

Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы

Создание этой известнейшей из дошедших до нас русских икон обычно связывают с именем евангелиста Луки, который, обладал талантом художника, по преданию, еще при жизни Девы Марии написал несколько Ее портретов. До настоящего времени они не сохранились, но существует большое число копий. Одной из таких икон является и Владимирский образ.

Он был подарен киевлянам Константинопольским патриархом и с 1131 года находился в Богородичном монастыре в Вышгороде и почитался национальной святыней. В 1155 году великий князь Андрей Боголюбский перенес его во Владимир, вскоре ставший столицей Северо-Восточной Руси, а затем и всей Русской земли, а в 1395 году — в Москву, что, по-преданию, спасло ее от взятия Тамерланом. На месте, где московское духовенство встречало икону, в честь этой встречи был построен Сретенский монастырь.

До 1918 года Владимирская икона хранилась в Успенском соборе Кремля слева от главных царских врат. Перед ней молились все российские святители и цари, ею благословляли в походы войска, она была свидетельницей самых драматических страниц российской истории.

После революции все кремлевские святыни были конфискованы. Владимирскую икону вначале направили на реставрацию, затем она экспонировалась в Государственном историческом музее, а в 1930 году ее передали в Третьяковскую галерею. В 1989 году образ поместили в специальном киоте в восстановленном храме святителя Николая в Толмачах.

Рождество Пречистой Девы Марии

Рождество Богородицы святой Андрей Критский назвал "началом праздников". Но в Новом Завете о нем ничего не говорится. Все, что мы о нем знаем, почерпнуто из Протоевангелия Иакова — апокрифа II века. Оно повествует о том, как Иоаким и Анна, благочестивая иудейская чета из Назарета, скорбела о том, что Господь не дал потомства; о том, как однажды во время праздника первосвященник Иссахар не принял, жертву, которую Иоаким принес в Иерусалимский храм, сказав: "Не должно принимать от тебя дары, потому что ты не имеешь детей, а следовательно, и благословения Божия"; о том как убитый горем Иоаким не пошел домой, а скрылся в горах, где пастухи сторожили его стадо, а Анна в одиночестве ходила по саду и плакала. И как в саду ей явился ангел и возвестил, что она родит дочь, через которую "будет славен во всем мире" род ее. И такое же видение было Иоакиму. Тогда супруги дали обет: если Господь дарует им дитя, то они посвятят его Богу — отдадут его в храм для служения до совершеннолетия. И действительно у них родилась дочь, которую назвали Марией.

По преданию, произошло это в доме Иоакима и Анны, который находился в северо-восточной части Иерусалима — сейчас это территория Мусульманского квартала Старого города, около Львиных ворот. Вот только место православные и католики указывают по-разному — у православных там стоит монастырь святой Анны с церковью в честь Рождества Богородицы, под зданием которого сохранилась пещера, бывшая, по преданию, частью дома Иоакима и Анны. Католики же в 70 метрах от него построили базилику святой Анны, в крипте которой также находятся древние подземные помещения.

Первые упоминания о праздновании Рождества Пресвятой Богородицы встречаются на Востоке в V веке – в словах Прокла,  архиепископа Константинопольского (439–446), а на Западе — в сакраментарии (требнике) папы Геласия (492–496). О нем упоминают и святой Иоанн Златоуст, и святой Епифан, и Блаженный Августин. Палестинское предание гласит, что святая Елена построила в Иерусалиме храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Для святого Андрея Критского, составившего около 712 года на Рождество Богородицы два слова и канон, это был большой праздник.

Но несмотря на упоминания о нем в латинских источниках с VII столетия, на Западе его стали широко отмечать лишь в XII–XIII веках. Лишь на Лионском Соборе 1245 года папа Иннокентий IV сделал октаву праздника обязательной для всей Западной церкви, а папа Григорий XI (1370–1378) установил для праздника бдение с постом и особую литургию. Впрочем, в разряд торжеств в католической церкви он так и не вошел.

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