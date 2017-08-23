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Религиозные праздники 24 августа

12:0023.08.2017
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24 августа православные верующие празднуют обретение мощей преподобного Феодора Острожского, а католики - День святого Варфоломея.

Преподобный Феодор Острожский

Потомок князя Рюрика и великого Киевского князя Владимира, богатейший землевладелец, воин и воевода, участник Грюнвальдской битвы, в которой польско-литовско-русские войска разгромили Тевтонский орден, князь Феодор Острожский закончил жизнь монахом Киево-Печерской лавры, был погребен в Дальних пещерах и с конца ХVI века почитается как святой.

В 1386 году польский король Владислав II Ягайло и великий князь Литовский Витовт отдали ему в наследственное владение город Острог с уездом, городами и селами. А в 1432 году он уже сражался на стороне литовского князя Свидригайло против Владислава — защищал православную Волынь от насаждавших на завоеванных ими землях католичество поляков и приобрел такую популярность, что союзник заточил было его в темницу, но народ взбунтовался, и князя Федора освободили. А когда на польский престол взошел сын Владислава, ставший королем Казимиром IV, владения Острожского князя еще больше расширились, благодаря пожалованным ему имениям.

И все это богатство вместе с мирской славой он в одночасье променял на монашескую келью в Киево-Печерском монастыре, где принял постриг с именем Феодосий. Скончался он в глубокой старости — по версии историка С.М. Соловьева, в 1483 году. А В 1638-м иеромонах Афанасий Кальнофийский засвидетельствовал, что "преподобный Феодор открыто почивает в Феодосиеой пещере в целом теле".

День святого Варфоломея

Имя Варфоломея — одного из 12 апостолов – упоминается в Евангелии от Матфея (Мф. 10:3), от Марка (Мк. 3:18), от Луки (Лк. 6:14), в Деяниях святых апостолов (Деян. 1:13), и если правы бобслеисты, утверждающие, что Нафанаил, о котором говорится в Евангелии от Иоанна (Ин.1: 45-50), и Варфоломей — одно лицо, то апостол Варфоломей — один из первых учеников Христа, призванный им вслед за Андреем, Петром и Филиппом. С последним, по-видимому, он был  либо в родстве, либо очень дружен, так как именно Филипп привел его к Иисусу.

После Вознесения Христа Варфоломей, по преданию, проповедовал в Индии, а потом — в Великой Армении. Армянская апостольская церковь считает его и апостола Иуду Фаддея своими основателями. Там же, в Армении, в городе, называвшемся Альбана, принял Варфоломей мученическую смерть. Православная традиция отождествляет этот город с Баку. 

Около 410 года мощи святого Варфоломея были перенесены в армянский город Тигранокерт (современный Хильван в Турции), а около 507 года – в город Дара на берегу Евфрата, откуда их в 574 году, спасая от турок, переправили на островок  Липари близ Сицилии, а в IX веке, после захвата острова арабами — в город Бенвенто, где они хранятся до сих пор. В Х веке частицу мощей отправили в Рим.
У итальянских католиков день перенесения мощей апостола на Липари — большой народный праздник, который отмечают церковными процессиями и уличными народными гуляниями.

В вот у французов этот день омрачен воспоминанием о Варволомеевской ночи, когда в канун дня святого Варфоломея католики только в Париже убили до 10 тысяч протестантов-гугенотов, а всего во время massacre de la Saint-Barthélemy (резни святого Варфоломея) их погибло около 30 тысяч. После этого 200 тысяч гугенотов бежали из Франции, которую осудили не только Англия, Польша и немецкие герцогства, но и русский царь Иван Грозный.

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