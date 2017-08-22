США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Календарь праздников

Религиозные праздники 23 августа

12:0022.08.2017
(обновлено: 12:01 22.08.2017)
080
23 августа православные верующие праздеуют второе обретение мощей преподобного Саввы Сторожевского, а у мусульман начинается священный месяц Зуль-хиджа.

Второе обретение и перенесение мощей преподобного Саввы Сторожевского

Один из первых учеников Сергия Радонежского, Савва во многом повторил жизненный путь учителя, своим примером показавшего, какими трудами достигаются монашеские добродетели — послушание, смирение, хранение помыслов, воздержание и целомудрие. Ученик так успешно прошел эту школу, что преподобный Сергий сам назначил его духовником своей обители.

Дата и место рождения преподобного Саввы неизвестны, ничего не говорят летописи и о его родителях — первое упоминание о нем относится к 1381 году, когда он, по благословению Сергия Радонежского, стал игуменом Стромынского Успенского монастыря на реке Дубенке. А после смерти преподобного Сергия, когда его ученик и преемник Никон ушел в затвор, монахи Троицкого монастыря упросили Савву вернуться и стать их игуменом.

А шесть лет спустя его крестник, Звенигородский князь Юрий, сын Дмитрия Донского, призвал его к себе, чтобы устроить горе Сторожи  монастырь в честь его победы над Волжской Булгарией, которому предстояло стать первой на Руси Лаврой, "царским богомольем" — еще царь Алексей Михайловичь ходил  сюда из Москвы пешком помолиться.

Преподобный Савва дожил до глубокой старости, а после его кончины в 1407 году его стали почитать как местного Звенигородского святого, в 1547 году он был канонизирован для общецерковного почитания, а в 1652 году были обретены его мощи.

Самое первое его житие составил в XVI веке агиограф Маркел Хутынский, а в XIX веке его краткую версию перевел с церковнославянского на русский Александр Пушкин, который под сильнейшим впечатлением от образа преподобного даже отца Татьяны Лариной в черновике "Евгения Онегина" назвал не Дмитрием, а Саввой.

Удивительным образом Савва Сторожевский не только сам во многом повторил жизненный путь своего учителя, но и судьба его мощей в XX веке оказалась схожей с судьбой мощей преподобного Сергия: во время кампании по ликвидации мощей, начавшейся в 1919 году, головы обоих святых верующим удалось спрятать и сохранить.

Первое появление большевиков в Савино-Сторожевском монастыре в 1918 году спровоцировало народный бунт: когда комиссар с уполномоченными пришли в обитель и потребовали отдать им все ключи, крестьяне, сбежавшиеся защищать святыни, перешли от криков к действию – в начавшейся драке комиссар был убит, его спутники сильно изранены, а один потом скончался от побоев, а распаленная толпа двинулась в город — свергать безбожную власть. Но там ее встретил вооруженный красноармейский гарнизон и стихийное восстание захлебнулось.

А в марте 1919 года мощи Саввы Сторожевского были все же вскрыты и изъяты, а его обитель закрыта. В 1920-е годы мощи святого были экспонатом выставки по охране здоровья при Наркомате здравоохранения, потом их передали на Лубянку, и долго считалось, что они так и пропали в ее подвалах. Но в 1980-е годы стало известно, что главу преподобного Саввы больше полувека хранила одна православная семья: Михаилу Успенскому, бывшему  сотруднику Государственного исторического музея и члену Комиссии по охране памятников архитектуры Московской области, ее передали на Лубянке, чтобы он распорядился с этим "экспонатом" по своему усмотрению.
Его семья хранила святыню — сначала на даче, потом в московской квартире — 50 с лишним лет, и в конце 1980-х, когда началось возрождение монастырей, передала ее в московский Данилов монастырь.

23 августа 1998 года мощи преподобного Саввы торжественно перенесли в Рождественский собор Савино-Сторожевского монастыря, за три года до этого после длительных переговоров с музеем переданного наконец церкви. По благословению патриарха Алексия II этот день стал общецерковным праздником.

Начало священного месяца Зуль-хиджа

Зуль-хиджа — 12-й месяц мусульманского календаря и один из четырех запретных месяцев (раджаб, зуль-хиджа, зуль-када, мухаррам), в которые запрещено враждовать, мстить, воевать и конфликтовать.

В месяце зуль-хиджа мусульмане совершают хадж — одну из пяти основополагающих обязанностей мусульман, являющихся столпами ислама. На этот месяц приходится главный праздник мусульман — Курбан-байрам.

Особенно важными считаются первые десять дней этого месяца — в Коране говорится, что  десятью его ночами поклялся сам Аллах. Пророк Мухаммед в эти дни постился. А  Абдаллах ибн Аббас, автор толкования Корана, утверждал, что "нет таких дней, благие дела в которых Аллах любил бы больше, чем в этих десяти днях".

Комментировать
Календарь праздников
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена