Религиозные праздники 23 июня

23 июня православные верующие чтут память святых мучеников Александра и Антонины, а католики отмечают праздник Пресвятого Сердца Иисуса.

Святые мученики Александр и Антонина

Святые дева Антонина и воин Александр пострадали в 313 году. В тот год соправители-императоры Лициний и Константин подписали знаменитый Миланский эдикт, первый официальный документ, провозгласивший религиозную терпимость на территории Римской империи. Однако от благих намерений до исторического момента, когда христианство стало официально признанной религией прошло еще десять лет войн, пока Лициний не отрекся от власти в обмен на жизнь. А до тех пор на подвластных ему землях христиан продолжали убивать.

Антонина, христианка из города Кродамн в Малой Азии, отказавшись от предложения стать жрицей богини Артемиды, не только рискнула открыто исповедовать Христа, но и попыталась обратить в христианство местного правителя Фиста. За это ее сначала избили и бросили в темницу, а потом Фист решил отдать ее солдатам. Один из них, Александр, вызвался быть первым, но не только не тронул девушку, а еще и дал ей свой плащ и помог бежать. За что, естественно, сам оказался изувеченным в том же каземате.

Узнав об этом, Антонина вернулась. Однако Александра это не спасло – им обоим отсекли руки, затем обмазали смолой и бросили в яму, где был разведен костер. Когда огонь потух, яму засыпали землей, чтобы христиане не могли собрать даже костей мучеников. Но те все-таки нашли и сохранили их останки. Впоследствии мощи святых были перенесены в Константинополь и помещены в Максимов монастырь.

Торжество Пресвятого Сердца Иисуса

Этот праздник, отмечаемый в пятницу, на 8-й день после праздника Тела и Крови Христа и на 12-й день после Троицы — один из главных праздников католической церкви. В этот день она вспоминает о Христе как о добром Пастыре, отогревающем заблудших овец теплом Своего Сердца.

Правда, современное понимание слова "сердце" не совпадает с его библейским пониманием. В современной культуре сердце является символом чувств, тогда как в Библии оно означает глубинную сущность человека, его намерения и решения. Бог дал людям "сердце, чтобы мыслить" (Сир. 17,6). Сердце человеческое — это источник сознательной личности, мыслящей и свободной, место окончательных решений и неписанного Закона Божия.

Праздник появился сравнительно недавно — в XIX веке, хотя само почитание Сердца Иисуса как символа любви к людям, возникло еще в Средние века.

В XVI веке, особенно благодаря ордену иезуитов, культ Сердца Иисуса достиг апогея. В 1672 году католический святой, французский священник и монах Иоанн Эд отслужил с разрешения епископа первую мессу о Сердце Господа Иисуса и написал несколько богословских сочинений, в которых описывал учение о Святейшем Сердце Иисуса.

Но Ватикан еще сто лет медлил с официальным установлением нового праздника. Первое разрешение было получено польскими епископами от папы Климента XII в 1765 году, в 1856 году Пий IX ввел литургическое празднование Пресвятого Сердца Иисуса как обязательное для всей Церкви.

В торжество Сердца Иисуса после причастия читается молитва с просьбой, чтобы Сердце Иисуса, в котором мир открывает истинную природу Бога, научило людей видеть Христа в братьях. Сердце Иисуса было пронзено на кресте и стало источником таинств церкви — из него истекли кровь и вода, указывающие на Крещение и Евхаристию, без которых невозможно вести праведную жизнь и общаться с Богом.