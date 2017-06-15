Папа Римский назвал коррупцию самой страшной раной общества

РИМ, 15 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Папа Римский Франциск написал предисловие к книге ганского кардинала Питера Тарксона о коррупции, его текст в четверг опубликовала газета il Corriere della Sera.

"Христиане, представители других религий и атеисты – мы должны объединиться, чтобы победить эту скверну, эту опухоль, которая портит наши жизни. Церковь не должна бояться очистить себя сама", — заявил понтифик в книге под названием "Коррозия", написанной главой ведомства Римской курии по человеческому развитию совместно с философом Витторио Альберти.

По мнению папы Франциска, коррупция способна "растворить" крепкие человеческие отношения и те основы общества, на которых оно держится: сосуществование и стремление к развитию.

"…Это самая страшная социальная рана, потому что она порождает серьезнейшие проблемы и преступления, которые касаются всех", — говорит папа. По его словам, коррупция это еще и оружие и наиболее понятный язык общения мафии и криминальных сообществ во всем мире, потому что она дает жизненные соки их "культуре смерти".

Главным "противоядием" для борьбы с коррупцией папа Франциск назвал красоту, но не "косметический аксессуар, а нечто, ставящее в центр человеческую личность, которая может поднять голову против всей несправедливости".

Ранее папа Римский Франциск неоднократно выступал с суровым обличением организованной преступности и терроризма, призывая продолжать трудную и опасную борьбу с этим социальным злом.