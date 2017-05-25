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Религиозные праздники 26 мая

12:0025.05.2017
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26 мая православные верующие чтут память мученицы Гликерии Ираклийской.

Мученица Гликерия Ираклийская

Святая Гликерия приняла мученическую смерть за Христа во II веке при императоре Марке Аврелии Антонине.

Марк Аврелий, выдающийся философ, автор "Размышлений" — классического труда по стоицизму, был безжалостным и жестоким гонителем христиан. Если до него правительство не разыскивало христиан специально, то при нем повелевалось их разыскивать, убеждать отказаться их от своих "заблуждений", а если  останутся непреклонны, предавать пыткам, которые следует прекращать только тогда, когда они совершат поклонение богам.

Христиан преследовали с такой нечеловеческой жестокостью, что наблюдавшие за их казнью в ужасе содрогались и поражались мужеству страдальцев, которым специальными прессами дробили ноги, заставляли ходить по гвоздям, бичевали до тех пор, пока не разрывались их мускулы и вены, а после жесточайших пыток еще и убивали каким-нибудь изощренным способом.

Гликерия, дочь бывшего римского анфипата (градоначальника) Макария, переселившегося с семьей из Рима во фракийский город Троянополь, рано осиротела, сблизилась с местной христианской общиной и приняла крещение. Когда около 177 года правитель Троянополя Савин, получив императорский приказ о принуждении христиан к жертвоприношению, объявил в городе праздник общего поклонения Зевсу, она попросила своих единоверцев молиться, чтобы Господь послал ей твердость к перенесению страданий.

Русское слово "мученик" не совсем верно передает смысл греческого слова "мартис" — "свидетель". В русском переводе акцент сделан на мучение, на перенесение страданий, но главное не в самих страданиях, а в их мотивации. Мученик — это тот, кто даже перед лицом смерти, даже подвергаемый пыткам готов свидетельствовать о Христе.

Раннехристианский писатель Иустин Философ, казненный около 160 года, объяснял суть мученичества очень прозаически. Он говорил: мы принимаем смерть за Христа, потому что исполняем заповедь "не лжесвидетельствуй" — нас спрашивают, веруем ли мы во Христа, и мы скорее готовы умереть, чем солгать, нарушив заповедь.

Для христианина смерть — встреча со Христом, начало новой жизни, куда более полной и радостной, нежели земное существование. По словам апостола Павла: "Для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение" (Флп. 1:21). Перед мучеником стоит очень четкий и понятный выбор: или ты продолжаешь жить земной жизнью, но уже без Христа, или тебе необходимо принять смерть, чтобы остаться со Христом. Поэтому мученичество — это прежде всего свидетельство о Христе, победившем смерть.

В день праздника Гликерия, начертав на лбу крест, пришла со всеми в храм Зевса и сняла с головы покрывало, чем так возмутила остальных горожан, что они даже попытались на месте забить ее камнями, но стража отбила девушку и отвела в темницу, где ей предстояло ждать пыток и мучительной казни.

По мысли римских властей, эта хорошо рассчитанная жестокость должна была дать педагогический эффект — запугать людей из "группы риска". Ради этого можно было, например, казнить все население несдавшегося города, чтобы другие города сдавались без возражений — то есть, проявив крайнюю жестокость в одном месте, избавиться от необходимости проявлять ее во всех остальных местах.

Утром начались истязания, но Гликерия и под пытками не отреклась от своей веры. Тогда Савин, отбывавший в Гераклию (Ираклию) Фракийскую, повелел везти ее туда, чтобы продолжить пытки. Согласно житию, в Ираклии святую Гликерию бросили в печь, пламя которой не коснулось ее, содрали кожу с головы и бросили в темницу, а на следующий день отдали на растерзание львам.

Конечно, описание мучений первых христиан в житиях порой напоминают сказочные сюжеты, однако, как утверждают историки, в основе своей эти свидетельства правдивы, потому что опираются не только на средневековые тексты, но и на архивные документы, которых сохранилось довольно много: римляне обстоятельно протоколировали все, даже чудеса. Например, во время казни святителя Поликарпа Смирнского (156 год), когда его поставили на костер, пламя образовало вокруг него сферу, оставив тело невредимым. Потом святителя закололи мечом. И все это запротоколировано. И это далеко не единственный случай, зафиксированный в документах Римской империи.

Разумеется, абсолютной достоверности от каждого экземпляра житийной литературы ждать нельзя — переписчики могли добавлять что-то от себя, более того, сложились определенные каноны, которым эти жития должны были соответствовать. Но их неточности, их привнесения не играют особой роли. В главном они правдивы.

Так житие святой Гликерии рассказывает о Лаодикие, ее стражнике в темнице, который был настолько потрясен ее примером, что на суде исповедал себя христианином и был немедленно усечен мечом.
Ираклийские христиане похоронили их обоих. А в 1604 году мощи святой Гликерии были привезены архиепископом Феодосием Амиклонским в Москву как дар Константинопольского патриарха Рафаила II. Они упомянуты в описи Благовещенского собора 1680-1681 гг.

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