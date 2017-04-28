Религиозные праздники 29 апреля

29 апреля православные верующие чтут память святых мучениц Агапии, Ирины и Хионии.

Мученицы Агапия, Ирина и Хиония

Сестры Агапия, Ирина и Хиония приняли мученическую смерть за Христа в 304 году, когда Великое гонение, начатое императором Диоклетианом, достигло своего пика. Слово "христианин" для языческого большинства Римской империи стало клеймом: христиан обвиняли во всех несчастьях и неудачах, к ним применяли все пытки, какие только можно было изобрести, поджигали их дома, и целые семьи гибли в огне. Их топили в море, бичевали, морили голодом Город Фригию, где все жители были христиане, сожгли вместе с горожанами.

Агрипа, Хиония и Ирина, вмместе с другими четырьмя христианами из римской провинции Фессалоники были арестованы и сожжены 25 марта 304 года. Причем Ирину перед казнью прогнали через весь город обнаженной и подвесить на городской стене.

Под конец даже правители некоторых провинций стали убеждать императора, утверждая, что такие чрезмерные репрессии ошибочны. В результате многие христиане спаслись от смерти, но их изувечили, чтобы сделать их жизнь мукой — многим отрубили уши, отрезали нос, выкололи глаза, поломали кости, выжгли огнем открытые части тела.

А в 305 году Диоклетиан отказался от престола и передал правление империей Аврелию Валерию Констанцию, еще в 293 году назначенному им кесарем западной ее части, и Гайю Галерию Валерию Максимиану, который был его зятем и соправителем в восточной части. Констанций был добродушным человеком. Во время его правления христиане на Западе впервые за много лет получили передышку.

А на Востоке под руководством Галерия, целью которого было стереть христианскую Церковь с лица земли, их продолжали жестоко преследовать вплоть до 313 года, когда Константин Великий и Лициний издали свой знаменитый Миланский эдикт, провозгласивший религиозную терпимость на территории Римской империи.