В РПЦ сообщили о планах построить два новых храма в Таиланде

БАНГКОК, 5 дек – РИА Новости. Представительство и Фонд Русской православной церкви в Таиланде планируют, если на это будет получено патриаршее благословение, построить еще два новых православных храма в дополнение к десяти уже действующим в стране храмам и приходам РПЦ, сообщил в среду в Бангкоке глава представительства РПЦ в Таиланде архимандрит Олег (Черепанин).
"Церковь у нас иерархична. Отдельные общины не могут принимать решения сами по себе, потому что тридцать девятое Правило Святых Апостолов, одно из основополагающих правил жизни церкви, гласит: "Пресвитер, диакон да не творят ничего без рассуждения епископа". То есть, мы должны все доложить нашему священноначальнику патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу. И вот когда будет благословение на то или иное начинание святейшего патриарха, мы можем что-то предпринимать", — сказал глава представительства РПЦ.
Он добавил, что представительством РПЦ в Таиланде рассматривается в перспективе строительство еще одного храма в Бангкоке, однако это связано с большими материальными затратами и ресурсами.
Еще одной проблемой, которую РПЦ в Таиланде придется решать в ближайшее время – это проблема местных кадров, сказал он.
"Наступает время, когда мы все острее и острее чувствуем необходимость местного духовенства, духовенства из тайцев. Вы видели и сегодня, что православных тайцев становится все больше и больше. На воскресных службах они теперь составляют до половины прихожан, в то время как оставшаяся половина делится на русскоязычных и англоязычных", — рассказал отец Олег.
"Естественно, в стране постоянного пребывания необходимы местные пастыри, и у нас в этом смысле существует большой недостаток кадров. Имея в виду подготовку кадров, мы открыли на Пхукете Духовно-образовательный центр, духовное училище, где мы готовим тайских студентов", — сообщил глава представительства РПЦ.
"Сейчас стоит задача адаптации системы образования в этом духовном училище к системе общего образования Русской православной церкви. Называя светским языком, нужна аккредитация, аттестация, потому что у нас в церкви единые стандарты богословского образования", — добавил отец Олег.
Училище работает всего второй год, и все учебные программы пока только нарабатываются, продолжил он, отметив, что в ближайшем будущем в училище может быть налажено использование системы удаленного обучения через интернет. Также вероятно и направление тайских студентов на обучение в духовно-образовательные учебные заведения России.
"Однако, я повторюсь, все больше и больше проявляется необходимость иметь образовательный центр здесь, в Таиланде, потому что у нас настолько разные, не пересекающиеся культуры и традиции, и вообще восприятие мира, что иногда тайцы, которые приезжают на обучение в Россию, не выдерживают этого культурологического слома", — пояснил отец Олег.
Первый православный приход, Святониколаевский, открылся в столице Таиланда в 1999 году по решению Священного Синода Русской православной церкви (Московский Патриархат). В настоящее время в Таиланде действуют десять храмов и приходов Русской православной церкви, один мужской монастырь и одно духовное училище. Помимо священников-россиян в нескольких храмах уже сейчас служат и священники-тайцы, получившие духовное образование в России.