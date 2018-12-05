Киев засекретил договор о сотрудничестве с Константинополем, сообщили СМИ

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Администрация президента Украины Петра Порошенко засекретила текст соглашения о сотрудничестве, подписанного главой украинского государства и патриархом Константинопольским Варфоломеем, сообщает издание "Украинские новости".

Порошенко и Варфоломей подписали 3 ноября в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, его текст до сих пор не опубликован. Соглашение было заключено, несмотря на обещания Порошенко, что ни он лично, ни власть в целом не будут вмешиваться в церковные дела.

"Согласно принятому решению, обнародование всех документов, связанных с получением Украиной решения Священного синода Вселенского патриарха об автокефалии украинской церкви, в том числе запрошенного вами соглашения, будет обнародовано после окончательного решения вопроса", — говорится в ответе администрации президента на запрос "Украинских новостей" о предоставлении копии соглашения.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.