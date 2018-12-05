Киев засекретил договор о сотрудничестве с Константинополем, сообщили СМИ

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Администрация президента Украины Петра Порошенко засекретила текст соглашения о сотрудничестве, подписанного главой украинского государства и патриархом Константинопольским Варфоломеем, сообщает издание "Украинские новости".
"Согласно принятому решению, обнародование всех документов, связанных с получением Украиной решения Священного синода Вселенского патриарха об автокефалии украинской церкви, в том числе запрошенного вами соглашения, будет обнародовано после окончательного решения вопроса", — говорится в ответе администрации президента на запрос "Украинских новостей" о предоставлении копии соглашения.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.
Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.