МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Будущая "единая украинская церковь" будет полностью подчинена Константинополю. Об этом пишет украинское издание "Вести" со ссылкой на источник.
Завершившийся 29 ноября Синод Констанинопольской церкви не огласил томос об автокефалии Киева. Вместо этого приняли устав "единой украинской церкви", который не стали обнародовать. Источник "Вестей" назвал девять основных пунктов документа, из которых издание сделало вывод, что говорить о независимости новой церкви не приходится — речь идет скорее о подчинении Константинополю.
Источник рассказал, что в документе делается особый акцент на том, что новая церковная структура будет неразрывно связана с Константинопольским патриархатом и только через него со всем остальным миром — точно так же, как каноническая УПЦ связана с другими церквями через РПЦ.
Предоставление автокефалии
В начале октября Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии неканонической церкви на Украине, а также восстановить ее ставропигию — непосредственное подчинение. Кроме того, Константинополь отменил все анафемы и запреты, наложенные Москвой на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета. Константинопольский патриархат объявил, что восстанавливает в правах и сане самого Филарета, а также лидера неканонической Украинской автокефальной православной церкви Макария и их последователей. Своим решением Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине.
В Русской православной церкви решения Константинопольского патриархата считают легализацией раскола. РПЦ заявила, что подобные действия нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Как отметили в пресс-службе патриарха Московского и всея Руси Кирилла, общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие. Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.