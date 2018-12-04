МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Будущая "единая украинская церковь" будет полностью подчинена Константинополю. Об этом пишет украинское издание "Вести" со ссылкой на источник.

Завершившийся 29 ноября Синод Констанинопольской церкви не огласил томос об автокефалии Киева. Вместо этого приняли устав "единой украинской церкви", который не стали обнародовать. Источник "Вестей" назвал девять основных пунктов документа, из которых издание сделало вывод, что говорить о независимости новой церкви не приходится — речь идет скорее о подчинении Константинополю.

Источник рассказал, что в документе делается особый акцент на том, что новая церковная структура будет неразрывно связана с Константинопольским патриархатом и только через него со всем остальным миром — точно так же, как каноническая УПЦ связана с другими церквями через РПЦ.

Предоставление автокефалии

Отмечается, что глава нового церковного образования будет носить титул митрополита, а не патриарха, что делает его по статусу ниже главы РПЦ. Украинская сторона даже не будет иметь права канонизировать своих святых без утверждения Константинополя. Издание также подчеркивает, что "Архиерейскому Собору церкви предписано по всем глобальным вопросам связываться с Вселенским патриархом", который сообщит Киеву свое решение. В пункте, по данным издания, есть оговорка о том, что Константинополь не должен пояснять свои мотивы. Помимо этого, указывается, что новый устав создает также лазейки, благодаря которым Фанар может получить под свое управление часть монастырей на Украине. Будущая "единая церковь" также не будет иметь права заниматься мироварением.

В начале октября Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии неканонической церкви на Украине, а также восстановить ее ставропигию — непосредственное подчинение. Кроме того, Константинополь отменил все анафемы и запреты, наложенные Москвой на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета. Константинопольский патриархат объявил, что восстанавливает в правах и сане самого Филарета, а также лидера неканонической Украинской автокефальной православной церкви Макария и их последователей. Своим решением Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине.

Константинопольский патриархат также отозвал правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии. Таким образом патриархат фактически заявил о своих правах на Украину.

В Русской православной церкви решения Константинопольского патриархата считают легализацией раскола. РПЦ заявила, что подобные действия нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Как отметили в пресс-службе патриарха Московского и всея Руси Кирилла, общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие. Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.