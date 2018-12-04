В Житомирской области полиция изъяла у священников флешки и компьютеры

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Украинские полицейские изъяли флеш-накопители, компьютеры и печатную продукцию во время обысков в соборах и домах священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Житомирской области, сообщила руководитель отдела коммуникации управления полиции в Житомирской области Алла Ващенко.

В понедельник информационно-просветительский отдел УПЦ сообщил об обысках в соборах и домах священников в Житомирской области. Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила эту информацию. Во вторник в УПЦ заявили, что намерены обжаловать действия СБУ, а также обратиться к международному сообществу в связи с обысками и допросами священнослужителей, поскольку власти Украины таким образом хотят заставить епископат УПЦ участвовать в так называемом "объединительном соборе".

"Восемь санкционированных обысков в зданиях и помещениях нескольких епархий… Изъято большое количество электронных носителей информации: флеш-накопители, компьютеры, а также печатная литература", – приводит слова Ващенко агентство УНН.

До того, как на Житомирщине начались массовые обыски в кафедральных соборах, епархиальном управлении, храмах и домах священников, Служба безопасности Украины провела по месту жительства настоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла обыски. Митрополит заявил, что власти пытаются оказать на него политическое давление. В начале декабря, как сообщали в УПЦ, СБУ вызвала на допрос священнослужителей Сарненской епархии, в частности архимандрита Илариона.

Ранее украинские власти, в том числе президент, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Советник Порошенко Ростислав Павленко ездил в Стамбул наблюдать за синодом и встречаться с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.