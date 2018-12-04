Ковчег с частицей мощей Михаила Тверского едет в Тверскую область

ТВЕРЬ, 4 дек — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал Митрополиту Тверскому и Кашинскому Савве ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Михаила Тверского, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

В эти дни в области отмечают семисотлетие подвига Михаила Тверского. Защищая от разграбления земли Тверского княжества, 22 декабря 1317 года у села Бортенево войско Михаила Тверского нанесло поражение объединенным войскам Юрия Даниловича Московского и ордынского военачальника Кавгадыя. В 1318 года Михаил Ярославич был вызван в Орду и казнен 5 декабря 1318 года.

Пятого декабря — в День памяти Михаила Тверского — мощи на время богослужения будут принесены в восстанавливаемый Спасо-Преображенский собор в Твери. Собор был заложен в 1285 году Михаилом Ярославичем и первым тверским епископом Симеоном. Мощи небесного покровителя тверской земли покоились в соборе до 1934 года. После разрушения храма в 1935 году мощи были утрачены. В этом году стало известно, что часть мощей Михаила Тверского находится в Москве, в храме Петра и Павла в Лефортово.

Ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Михаила Тверского в Твери будет храниться в Воскресенском кафедральном соборе, а после завершения строительства и освящения Спасо-Преображенского собора святыня будет вернется на свое историческое место.

"Сегодня свершилось важное событие — в отчий дом возвращаются мощи Михаила Тверского, небесного покровителя Верхневолжья. Это награда для всех жителей тверской земли", — сказал губернатор Игорь Руденя, комментируя передачу частицей мощей.

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