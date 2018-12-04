Опрос: в Молдавии большинство против независимости молдавской церкви от РПЦ

КИШИНЕВ, 4 дек — РИА Новости. Свыше половины жителей Молдавии выступают против независимости Молдавской православной церкви от РПЦ, свидетельствуют данные социологического опроса "Барометр общественного мнения", представленные во вторник Институтом общественных политик.

"На вопрос о том, должна ли молдавская православная церковь быть независима от РПЦ, "скорее да" и "да" ответили 15% и 6,5% респондентов. "Точно нет" ответили 32%, "скорее нет" — 23,6% опрошенных", — сказал директор Института общественных политик Аркадий Барбарошие.

Он отметил, что 22% участников опроса не знали, что ответить, а менее 1% — не захотели отвечать на этот вопрос.

Жителей Молдавии также спросили о том, как они относятся к автокефалии Украинской православной церкви. "Очень хорошо" и "хорошо" ответили 2,1% и 11,4% респондентов соответственно. "Плохо" оценивают эту ситуацию 24,8% опрошенных, "очень плохо" — 28%. При этом 30,55% участников опроса не смогли ответить на этот вопрос, а оставшиеся — не захотели.

Социологическое иследование проводилось с 9 апреля по 23 ноября. В нем приняли участие 1115 человек. Максимальная погрешность составляет 3%.

Актуальность проведению опроса в Молдавии придает обострение церковной проблемы в соседней Украине. Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.