МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел обратился к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой содействовать скорейшему возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков.
Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.