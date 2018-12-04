Один из задержанных моряков с кораблей ВМС Украины Бердянск, Никополь и Яны Капу у суда Симферополя. 28 ноября 2018

Один из задержанных моряков с кораблей ВМС Украины Бердянск, Никополь и Яны Капу у суда Симферополя. 28 ноября 2018

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел обратился к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой содействовать скорейшему возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков.

"Почтительнейше обращаюсь к вам с просьбой возвысить свой первосвятительский голос, обратиться к руководству Российской Федерации и всем могущим повлиять на решение данного вопроса, с ходатайством о скорейшем возвращении задержанных украинских моряков на родину. Верю, что всемилостивый Господь, все устрояющий во благо, остановит зарождающуюся военную бурю и подарит Украине благословенный мир", — говорится в обращении митрополита Агафангела, размещенном на сайте одесской епархии канонической УПЦ.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.