Православные христиане отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Православные христиане во вторник встречают один из 12 главных церковных праздников — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в этот день Божественную литургию в Успенском соборе Кремля.
Четвертого декабря верующие Русской православной церкви также отмечают очередную годовщину со дня интронизации — возведения на патриарший престол святителя Тихона (Белавина, 1865-1925).
"В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы и 101-ю годовщину со дня интронизации святителя Тихона, патриарха Всероссийского, святейший патриарх Кирилл совершит Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. Также патриарх Кирилл совершит молебен у раки с мощами святителя Тихона в Большом соборе Донского монастыря Москвы", — сообщили РИА Новости в пресс-службе предстоятеля.
В основе церковного праздника лежит предание о введении Девы Марии в Иерусалимский храм для посвящения Богу. Родители Богородицы, праведные Иоаким и Анна, до старости были бездетны и, молясь о рождении ребенка, дали обет, если родится дитя, посвятить его Богу. Когда Марии исполнилось три года, родители в сопровождении родных и знакомых отвели ее в Иерусалимский храм, где она должна была провести время до совершеннолетия в молитве и трудах для Господа. По преданию, юная Мария сама, без всякой посторонней помощи, преодолела 15 больших каменных ступеней, ведущих в храм, чем поразила всех присутствующих. По внушению свыше, первосвященник, которым на тот момент был Захария, отец Иоанна Крестителя, ввел Пресвятую Деву в Святая святых, куда имел право заходить раз в год только он сам с очистительной жертвой.
Традиция празднования Православной церковью Введения во храм Божией Матери берет начало в первых веках христианства. В IV веке царица Елена, мать римского императора Константина Великого, построила на Святой Земле первый храм в честь Введения Пресвятой Богородицы.