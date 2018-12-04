Православные христиане отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Православные христиане во вторник встречают один из 12 главных церковных праздников — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в этот день Божественную литургию в Успенском соборе Кремля.

Четвертого декабря верующие Русской православной церкви также отмечают очередную годовщину со дня интронизации — возведения на патриарший престол святителя Тихона (Белавина, 1865-1925).

"В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы и 101-ю годовщину со дня интронизации святителя Тихона, патриарха Всероссийского, святейший патриарх Кирилл совершит Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. Также патриарх Кирилл совершит молебен у раки с мощами святителя Тихона в Большом соборе Донского монастыря Москвы", — сообщили РИА Новости в пресс-службе предстоятеля.

Литургия начнется в 10.00, молебен — в 13.00. По устоявшейся традиции предстоятель Русской церкви ежегодно 4 декабря служит в Успенском соборе Кремля.

В основе церковного праздника лежит предание о введении Девы Марии в Иерусалимский храм для посвящения Богу. Родители Богородицы, праведные Иоаким и Анна, до старости были бездетны и, молясь о рождении ребенка, дали обет, если родится дитя, посвятить его Богу. Когда Марии исполнилось три года, родители в сопровождении родных и знакомых отвели ее в Иерусалимский храм, где она должна была провести время до совершеннолетия в молитве и трудах для Господа. По преданию, юная Мария сама, без всякой посторонней помощи, преодолела 15 больших каменных ступеней, ведущих в храм, чем поразила всех присутствующих. По внушению свыше, первосвященник, которым на тот момент был Захария, отец Иоанна Крестителя, ввел Пресвятую Деву в Святая святых, куда имел право заходить раз в год только он сам с очистительной жертвой.

Богородица пробыла при Иерусалимском храме до тех пор, пока ей не исполнилось 12 лет. Затем она, решившая посвятить себя Богу, была поручена заботам Иосифа Обручника.

Традиция празднования Православной церковью Введения во храм Божией Матери берет начало в первых веках христианства. В IV веке царица Елена, мать римского императора Константина Великого, построила на Святой Земле первый храм в честь Введения Пресвятой Богородицы.