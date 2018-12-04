Епископ Манхэттенский поддержал каноническую УПЦ

ВАШИНГТОН, 4 дек – РИА Новости. Русская православная церковь за границей (РПЦЗ) поддерживает каноническую Украинскую православную церковь и ее предстоятеля митрополита Онуфрия, заявил РИА Новости викарий Восточно-Американской епархии РПЦЗ епископ Манхэттенский Николай.
Он добавил, что ситуация на Украине может привести к "трудностям с некоторыми из наших братьев и сестер в других юрисдикциях". Епископ Николай также подчеркнул, что потенциальные или фактические трудности не должны приводить к игнорированию правды о том, что каноническая церковь — Украинская православная церковь, а не раскольнический неканонический "Киевский патриархат".
Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.