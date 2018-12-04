Епископ Манхэттенский поддержал каноническую УПЦ

ВАШИНГТОН, 4 дек – РИА Новости. Русская православная церковь за границей (РПЦЗ) поддерживает каноническую Украинскую православную церковь и ее предстоятеля митрополита Онуфрия, заявил РИА Новости викарий Восточно-Американской епархии РПЦЗ епископ Манхэттенский Николай.

"Русская православная церковь в Москве и РПЦЗ поддерживают киевского митрополита Онуфрия и Украинскую церковь. Мы должны защищать правду, поскольку необходимо следовать канонам церкви", — заявил Николай.

Он добавил, что ситуация на Украине может привести к "трудностям с некоторыми из наших братьев и сестер в других юрисдикциях". Епископ Николай также подчеркнул, что потенциальные или фактические трудности не должны приводить к игнорированию правды о том, что каноническая церковь — Украинская православная церковь, а не раскольнический неканонический "Киевский патриархат".

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.