Архиепископ Хариупольский продолжит руководить русским экзархатом

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Архиепископ Хариупольский, экзарх патриарха Константинопольского Иоанн продолжит руководить Западноевропейским экзархатом русских приходов, о роспуске которого сообщил ранее Синод Константинопольской церкви, говорится в заявлении Совета Архиепископии.

Ранее Синод Константинопольской церкви решил распустить Западноевропейский экзархат русских приходов. Принятым решением аннулируется патриарший томос от 1999 года.

"Многолетние дебаты внутри Архиепископии и переговоры с Синодом Вселенского патриархата были завершены дарованием патриаршего и синодального томоса от 19 июня 1999 года. Он был дан по просьбе Архиепископии и придавал ей статус экзархата (не временного). Именно этот статус, без всяких предварительных консультаций с каким бы то ни было официальным органом Архиепископии, был отозван Синодом 27 ноября 2018 года", — говорится в заявлении Совета Архиепископии.

Кроме того, сообщается, что "неожиданный характер" решения вызывает "серьезную озабоченность", но при этом "очень важно не торопиться с поспешным ответом".

"Здесь надо отметить, что — в каноническом аспекте — Архиепископ Иоанн, как правящий архиерей, не просил ни об упразднении статуса экзархата, ни о собственном уходе на покой. Так, он сохраняет за собой полноту пастырской ответственности о православных русских церквах в Западной Европе", — отмечается в заявлении.

Архиепископ Иоанн приглашает духовенство Архиепископии на совещание 15 декабря. В ходе совещания будет объявлено о созыве генеральной ассамблеи Архиепископии.