Митрополит Иларион предложить штрафовать за мат в общественных местах

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Матерящихся в публичных местах надо штрафовать, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

"Я даже считаю, что за произнесение матерных слов в публичных местах нужно штрафовать. Полагаю, это отрезвило бы некоторых любителей подобной лексики", – сказал митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24".

Он заявил, что полностью согласен с мнением министра культуры России Владимира Мединского, который сказал, что ненормативная лексика, начавшая проникать в произведения культуры и искусства, может и должна быть исключена из публичной сферы.

Для этого иерарх Русской православной церкви призвал всех заинтересованных сограждан исключить мат из собственной лексики. А затем, уверен он, этот пример поможет и окружающим людям "вести себя более прилично".

"Люди настолько привыкают к матерщине, что им кажется, будто без нее невозможно передать эмоции, чувства или какие-то угрозы, но на самом деле есть немало людей, которые прекрасно обходятся без матерной лексики. Я, например, за свою 52-летнюю жизнь никогда не произнес матерного слова, притом что я два года служил в армии, где такая лексика была фактически нормативной – ее употребляли все. А я ее не употреблял никогда, и хотя поначалу надо мной из-за этого смеялись, под конец моей службы при мне стеснялись говорить матом", — заключит митрополит Иларион.