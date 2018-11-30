В УПЦ предложили возбудить дело против Порошенко

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Уголовное дело, по которому проводятся обыски у настоятеля Киево-Печерской лавры, возбуждено по подозрению в разжигании межрелигиозной розни, однако такое дело надо завести против президента Украины Петра Порошенко, заявил РИА Новости в пятницу глава пресс-службы канонической Украинской православной церкви Василий Анисимов.
"Вчера президент (Украины) выступал. Когда кагарлыцкий прокурор против него заведет уголовное дело по разжиганию межрелигиозной розни? Потому что президент наговорил там такое перед телекамерами. Оклеветал, что мы каждое утро начинаем, молимся за (президента РФ Владимира) Путина, за агрессора, за вооруженные силы (РФ). Это же есть не что иное, как науськивание на православную церковь, разжигание межрелигиозной розни. По-моему, весь состав преступления налицо", — сказал Анисимов.
По его мнению, "Порошенко лавры Нерона не дают покоя – какие-то гонения, притеснения (церкви)".
Ранее украинские власти, в том числе Порошенко, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Позднее Минюст Украины лишил каноническую УПЦ права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры в Киеве. Действия против Почаевской лавры свидетельствуют о запугивании властями верующих Украины, заявили в РПЦ. Советник президента Украины Петра Порошенко Ростислав Павленко ездил в Стамбул наблюдать за синодом и встречаться с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.