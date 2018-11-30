В УПЦ предложили возбудить дело против Порошенко

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Уголовное дело, по которому проводятся обыски у настоятеля Киево-Печерской лавры, возбуждено по подозрению в разжигании межрелигиозной розни, однако такое дело надо завести против президента Украины Петра Порошенко, заявил РИА Новости в пятницу глава пресс-службы канонической Украинской православной церкви Василий Анисимов.

Ранее СБ Украины сообщила, что проводит обыски по месту жительства настоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. По информации пресс-службы УПЦ, дело возбуждено прокурором Кагарлыцкого района Киевской области.

"Вчера президент (Украины) выступал. Когда кагарлыцкий прокурор против него заведет уголовное дело по разжиганию межрелигиозной розни? Потому что президент наговорил там такое перед телекамерами. Оклеветал, что мы каждое утро начинаем, молимся за (президента РФ Владимира) Путина, за агрессора, за вооруженные силы (РФ). Это же есть не что иное, как науськивание на православную церковь, разжигание межрелигиозной розни. По-моему, весь состав преступления налицо", — сказал Анисимов.

По его мнению, "Порошенко лавры Нерона не дают покоя – какие-то гонения, притеснения (церкви)".

Каноническая Украинская православная церковь неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ потеряла 40 храмов. Кроме того, в базу данных украинского скандально известного сайта "Миротворец" внесли главу Украинской православной церкви Онуфрия и наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла.

Ранее украинские власти, в том числе Порошенко, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Позднее Минюст Украины лишил каноническую УПЦ права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры в Киеве. Действия против Почаевской лавры свидетельствуют о запугивании властями верующих Украины, заявили в РПЦ. Советник президента Украины Петра Порошенко Ростислав Павленко ездил в Стамбул наблюдать за синодом и встречаться с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.