Варфоломею сложно оценить последствия от решения по Украине, заявили в МАП

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей на встрече с межпарламентской делегацией во главе с российским депутатом Сергеем Гавриловым согласился, что ему сложно оценить весь масштаб изменений в связи с возможным предоставлением автокефалии церкви на Украине, об этом сам Гаврилов сказал РИА Новости по итогам встречи.

Делегация Межпарламентской ассамблеи православия во главе с Гавриловым ранее провела встречу с патриархом Варфоломеем. Сам Гаврилов перед этим говорил РИА Новости, что они приехали в Стамбул напомнить патриарху Варфоломею и членам синода Константинопольского патриархата об общей ответственности перед судьбами православных народов.

"Я предложил патриарху Варфоломею "заморозить" принятие решения по УПЦ, он выслушал эту позицию. Патриарх Варфоломей согласился с тем, что его паства является немногочисленной и оценить весь масштаб изменений ему сложно", — сказал президент Межпарламентской ассамблеи православия.

На встрече обсуждались также основные направления деятельности ассамблеи, а представители российской делегации поделились положительным опытом законодательного регулирования в сфере поддержки духовно-нравственных ценностей, семьи, образования, социального служения и благотворительности, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Гаврилова.

По завершении встречи Гаврилов заявил, что опасность возникает, когда вера подчиняется национальному экстремизму, а экстремисты используют религиозные лозунги. По его словам, вместо подогревания войны под религиозными лозунгами церковь должна умиротворять, концентрироваться на помощи христианам в Сирии и Ираке, восстановлении храмов.

"Всё это приводит к углублению раскола, гражданскому противостоянию, ограничению прав человека, моральному и физическому унижению истинно православных людей, кризису отношений между православными странами, росту недоверия, снижению авторитета христианства в мире в целом, росту тоталитарных псевдохристианских движений", — считает Гаврилов.

"Мы все несем ответственность за сохранение единства православных народов и цивилизации, основанной на евангельском служении, милосердии сострадательности… Однако наши усилия находятся под угрозой церковного раскола, который был инициирован не нами, а светскими властями Украины, которые не являются православными верующими", — заявил депутат.

Он считает необходимым "призвать к мудрости и здравомыслию Константинопольский патриархат и не допустить вмешательства сил, чуждых православию, в православную семью, проникнутую духом любви и мира".

Межпарламентская ассамблея православия была создана в 1993 году по инициативе греческого парламента и объединяет делегации из 25 стран. Наряду с Грецией лидирующая роль в ней принадлежит России, где живет большинство православных.