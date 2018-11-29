Варфоломею сложно оценить последствия от решения по Украине, заявили в МАП

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей на встрече с межпарламентской делегацией во главе с российским депутатом Сергеем Гавриловым согласился, что ему сложно оценить весь масштаб изменений в связи с возможным предоставлением автокефалии церкви на Украине, об этом сам Гаврилов сказал РИА Новости по итогам встречи.
"Я предложил патриарху Варфоломею "заморозить" принятие решения по УПЦ, он выслушал эту позицию. Патриарх Варфоломей согласился с тем, что его паства является немногочисленной и оценить весь масштаб изменений ему сложно", — сказал президент Межпарламентской ассамблеи православия.
По завершении встречи Гаврилов заявил, что опасность возникает, когда вера подчиняется национальному экстремизму, а экстремисты используют религиозные лозунги. По его словам, вместо подогревания войны под религиозными лозунгами церковь должна умиротворять, концентрироваться на помощи христианам в Сирии и Ираке, восстановлении храмов.
"Всё это приводит к углублению раскола, гражданскому противостоянию, ограничению прав человека, моральному и физическому унижению истинно православных людей, кризису отношений между православными странами, росту недоверия, снижению авторитета христианства в мире в целом, росту тоталитарных псевдохристианских движений", — считает Гаврилов.
Он считает необходимым "призвать к мудрости и здравомыслию Константинопольский патриархат и не допустить вмешательства сил, чуждых православию, в православную семью, проникнутую духом любви и мира".
Межпарламентская ассамблея православия была создана в 1993 году по инициативе греческого парламента и объединяет делегации из 25 стран. Наряду с Грецией лидирующая роль в ней принадлежит России, где живет большинство православных.