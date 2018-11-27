Парубий: военное положение не помешает провести "объединительный собор"

КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Введение на Украине военного положения после инцидента в Черном море не помешает проведению "объединительного собора", заявил во вторник спикер Верховной рады Андрей Парубий.

Верховная рада Украины в понедельник одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней, после того как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ в Черном море и были задержаны российскими кораблями. Изначально Порошенко предложил ввести военное положение по всей Украине на 60 дней, позже — на 30 дней во избежание срыва президентских выборов 31 марта 2019 года.

"Введение военного положения не помешает проведению объединительного архиерейского собора. Я призываю патриарха Варфоломея как можно скорее провести Собор в Киеве, а мы гарантируем безопасность этого Собора", — написал Парубий в микроблоге Twitter.

Несмотря на обещания Порошенко, что ни он, ни правительство не станут вмешиваться в дела церкви, факты участия украинской власти в церковных делах отмечаются регулярно. Во вторник советник украинского президента Ростислав Павленко посетил Стамбул, где 27-29 ноября проходит Святой и Священный синод Вселенского патриархата, и обсудил с Вселенским патриархом Варфоломеем события на Украине и об окончательные шаги к получению томоса об автокефалии. Ранее Порошенко, вопреки своим обещаниям, добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим.

Власти Украины и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.