Советник Порошенко приехал на Синод Константинопольского патриархата

КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Советник президента Украины Петра Порошенко Ростислав Павленко сообщил, что обсудил с Константинопольским патриархом Варфоломеем события на Украине и шаги к получению томоса об автокефалии.
Ранее Порошенко обещал, что ни он, ни правительство не будут вмешиваться в дела церкви. Однако, несмотря на эти обещания, добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим.
Теперь власти Украины и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.
Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.