Советник Порошенко приехал на Синод Константинопольского патриархата

КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Советник президента Украины Петра Порошенко Ростислав Павленко сообщил, что обсудил с Константинопольским патриархом Варфоломеем события на Украине и шаги к получению томоса об автокефалии.

"По поручению президента Украины нахожусь в Стамбуле, где 27-29 ноября происходит Святой и Священный синод Вселенского патриархата. Вчера был принят Вселенским патриархом Варфоломеем. Имели длительную теплую беседу о событиях на Украине и об окончательных шагах к получению томоса об автокефалии (полной и полной независимости) православной церкви на Украине — согласно уже принятых решений синода", – написал Павленко на своей странице в Facebook

Ранее Порошенко обещал, что ни он, ни правительство не будут вмешиваться в дела церкви. Однако, несмотря на эти обещания, добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим.

Теперь власти Украины и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.