Митрополит Молдавии раскритиковал лишение УПЦ прав на Почаевскую лавру

КИШИНЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Митрополит Молдавии Владимир написал открытое письмо Петру Порошенко из-за решения украинского Минюста лишить каноническую УПЦ права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры, призвал президента Украины исполнить конституционную роль гаранта сохранения свободы и религиозного мира в стране.

Ранее минюст Украины лишил УПЦ права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры, переданных канонической Украинской православной церкви в 2003 году.

"Православная Церковь Молдовы с большой тревогой узнала о намерении министерства юстиции Украины аннулировать решение о передачи в пользование Украинской православной церкви… Призываем руководство Украины исполнить свою конституционную роль гаранта сохранения свободы и религиозного мира в стране", — говорится в письме, опубликованном на сайте молдавской митрополии.

Глава Молдавской православной церкви сообщил, что в Молдавии укоренился ежегодный обычай проведения пешего Крестного хода к Почаевской Лавре, в котором участвуют большое количество местных паломников. Он подчеркнул, что Почаевская Лавра "является для всего православного мира подлинным оплотом веры".

"И в годы испытаний, и в период возрождения религиозной жизни именно Святая Почаевская Лавра стала настоящей школой духовно-морального воспитания, в которой формировалось православное сознание наших верующих. С особым волнением мы следим за глубоким кризисом, в который была ввергнута Украинская православная церковь, цель которого посеять религиозную вражду среди населения Украины", — написал митрополит Владимир в письме.

Вопрос церковной собственности на Украине обострился на фоне церковного противостояния. Ранее украинские власти объявили об уголовном деле из-за церковных зданий, полиция Тернопольской области завела дело по подозрению в якобы незаконной передаче в 2003 году сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование УПЦ. Свято-Успенская лавра расположена в Почаеве Тернопольской области, является крупнейшим православным храмовым комплексом на западной Украине, вторым в стране после Киево-Печерской лавры. С 1997 года лавра находится в юрисдикции Украинской православной церкви.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.