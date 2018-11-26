Митрополит Молдавии раскритиковал лишение УПЦ прав на Почаевскую лавру

КИШИНЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Митрополит Молдавии Владимир написал открытое письмо Петру Порошенко из-за решения украинского Минюста лишить каноническую УПЦ права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры, призвал президента Украины исполнить конституционную роль гаранта сохранения свободы и религиозного мира в стране.
"Православная Церковь Молдовы с большой тревогой узнала о намерении министерства юстиции Украины аннулировать решение о передачи в пользование Украинской православной церкви… Призываем руководство Украины исполнить свою конституционную роль гаранта сохранения свободы и религиозного мира в стране", — говорится в письме, опубликованном на сайте молдавской митрополии.
Глава Молдавской православной церкви сообщил, что в Молдавии укоренился ежегодный обычай проведения пешего Крестного хода к Почаевской Лавре, в котором участвуют большое количество местных паломников. Он подчеркнул, что Почаевская Лавра "является для всего православного мира подлинным оплотом веры".
"И в годы испытаний, и в период возрождения религиозной жизни именно Святая Почаевская Лавра стала настоящей школой духовно-морального воспитания, в которой формировалось православное сознание наших верующих. С особым волнением мы следим за глубоким кризисом, в который была ввергнута Украинская православная церковь, цель которого посеять религиозную вражду среди населения Украины", — написал митрополит Владимир в письме.
Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.