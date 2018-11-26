В РПЦ считают, что на Украине создадут "полуавтокефалию"

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Константинопольский патриархат собирается создать на Украине не самостоятельную церковную структуру, а "полуавтокефальное" образование, считает председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"То, что хочет предложить Константинополь Украине, — конечно, не полноценная автокефальная Церковь. Это будет некая полуавтокефальная структура с очень сильной зависимостью от Константинополя", – сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

По его словам, в томосе, о готовности дать который заявил патриарх Варфоломей, будет прописано, в том числе, что глава новообразованной церкви должен получать миро от Константинополя. "Право на самостоятельное изготовление и раздачу мира — это очень важный фактор церковной независимости, потому что таинство миропомазания совершается при помощи того мира, которое освящает предстоятель поместной церкви. Если миро нужно брать из какой-то другой Церкви, значит, это не поместная, а некая полуавтокефальная Церковь", — отметил архиерей.

Он уверен, что в томосе будет прописана популярная в Константинопольском патриархате теория, согласно которой у патриарха Константинопольского есть право рассмотрения апелляций на решения священноначалия других церквей. Таким образом, как подчеркнул он, "так называемая украинская автокефальная церковь будет с самого начала поставлена в очень жесткую зависимость от Константинополя".

Митрополит Иларион напомнил, что, согласно договоренностям патриарха Варфоломея с государственным руководством Украины, на территории этой страны будет 20-25 подворий, непосредственно подчиняющихся Константинопольскому патриарху.

"Константинопольский патриархат, готовя эту так называемую автокефалию, в томосе намерен изложить свои собственные права и восстановить все те ставропигии, которые когда-то имел на Украине, а их было довольно много в разное время — это монастыри, храмы, различные здания. Список включает более 20 объектов. Причем этот список был составлен для Константинопольского патриарха одним ученым, который просто накопал по разным документам информацию о разного рода подворьях и ставропигиях, которые имелись в разные эпохи", — пояснил глава ОВЦС. По его мнению, даже украинские раскольники сейчас понимают, что то, что им собирается предложить Константинополь, "это совершенно не то, чего они желали и о чем мечтали".

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя. Однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.