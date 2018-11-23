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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Украинский минюст лишил УПЦ права пользования зданиями Почаевской лавры

Сюжет:
Ситуация вокруг УПЦ (477)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкКиево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фотоКиево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Министерство юстиции Украины лишило УПЦ права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры, переданных канонической Украинской православной церкви в 2003 году, сообщила в пятницу первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова

Лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Вопрос церковной собственности на Украине обострился на фоне церковного противостояния. Ранее украинские власти объявили об уголовном деле из-за церковных зданий, полиция Тернопольской области завела дело по подозрению в якобы незаконной передаче в 2003 году сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование УПЦ.

"Комиссия Минюста на своем заседании удовлетворила жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, который просил отменить решение о государственной регистрации права пользования комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры религиозной организацией Почаевская Свято-Успенская Лавра. Соответствующий приказ Минюста был подписано сегодня", — приводит слова Сукмановой пресс-служба Минюста.

По ее словам, члены комиссии пришли к выводу, что регистратор осуществил государственную регистрацию права пользования комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры с нарушениями требований законодательства.

Каноническая Украинская православная церковь неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ потеряла 40 храмов. Кроме того, в базу данных украинского скандально известного сайта "Миротворец" внесли главу Украинской православной церкви Онуфрия и наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий). Архивное фото
CC BY 3.0 / Vodnik /
Митрополит Симеон назвал решение Собора УПЦ обязательным для всех
Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

Свято-Успенская лавра расположена в Почаеве Тернопольской области, является крупнейшим православным храмовым комплексом на западной Украине, вторым в стране после Киево-Печерской лавры. С 1997 года лавра находится в юрисдикции Украинской православной церкви.

Раскол в православном мире: быть или не быть
© РИА Новости, Инфографика
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Раскол в православном мире: быть или не быть
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Религия и мировоззрение
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