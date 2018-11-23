Советник Порошенко примет участие в Синоде Константинопольского патриархата

КИЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко заявил, что его советник Ростислав Павленко примет участие в заседании синода Константинопольского патриархата, на котором, как ожидается, будет утверждено решение о предоставлении томоса об автокефалии неканонической церкви на Украине.

Ранее в блоге Фанара — резиденции патриарха сообщалось, что "в ходе подготовки Священного синода, который пройдет 27-29 ноября 2018 года, Вселенский патриархат Константинополя подтверждает свое священное решение о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви Украины". Точная дата проведения "объединительного собора" православных церквей на Украине в декабре 2018 года будет объявлена патриархатом Константинополя. Ранее украинские СМИ сообщали, что собор пройдет 22 ноября, однако эту информацию опровергли.

"С 27 по 29 ноября Ростислав Павленко поедет в Стамбул-Константинополь для того, чтобы принять участие в историческом синоде Вселенского патриархата, где будет приниматься решение об утверждении томоса. А в декабре мы соберем собор", — заявил Порошенко на встрече со студентами Национального торгово-экономического университета в пятницу.

Ранее Собор епископов УПЦ заявил, что вмешательство Константинополя во внутренние дела другой поместной церкви и попытки решать украинский церковный вопрос с участием государственной власти и раскольников являются незаконными и потому недопустимы. Синод канонической Украинской православной церкви заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за его действий на Украине.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии. Председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион назвал "объединительный собор" "разбойничьим сборищем".

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ. Синод назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.