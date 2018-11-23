Советник Порошенко примет участие в Синоде Константинопольского патриархата

КИЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко заявил, что его советник Ростислав Павленко примет участие в заседании синода Константинопольского патриархата, на котором, как ожидается, будет утверждено решение о предоставлении томоса об автокефалии неканонической церкви на Украине.
"С 27 по 29 ноября Ростислав Павленко поедет в Стамбул-Константинополь для того, чтобы принять участие в историческом синоде Вселенского патриархата, где будет приниматься решение об утверждении томоса. А в декабре мы соберем собор", — заявил Порошенко на встрече со студентами Национального торгово-экономического университета в пятницу.
Ранее Собор епископов УПЦ заявил, что вмешательство Константинополя во внутренние дела другой поместной церкви и попытки решать украинский церковный вопрос с участием государственной власти и раскольников являются незаконными и потому недопустимы. Синод канонической Украинской православной церкви заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за его действий на Украине.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ. Синод назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.