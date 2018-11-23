ВАТИКАН, 23 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Специальная встреча, посвященная теме защиты несовершеннолетних от сексуального насилия со стороны католических священнослужителей, состоится в феврале 2019 года в Ватикане по инициативе папы Римского Франциска, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Святого престола Грег Берк.

"Февральская встреча не имеет прецедентов и демонстрирует, что папа Франциск сделал защиту несовершеннолетних фундаментальным приоритетом церкви", — сказал глава службы печати Ватикана.

По его словам, речь идет об инициативе, направленной на защиту детей во всем мире и адресованной, прежде всего, католическим епископам, которые "несут серьезную ответственность за эту острую проблему".

"Папа хочет, чтобы руководители церкви имели полное представление о разрушительном влиянии, которое сексуальное насилие со стороны клира оказывает на жертв", — подчеркнул Берк.

В службе печати Святого престола РИА Новости сообщили, что встреча на тему "Защита несовершеннолетних в церкви" пройдет в Ватикане 21-24 февраля. В ней примут участие председатели епископских конференций из разных стран, главы Восточных католических церквей, видные иерархи Римской курии, в том числе префекты ряда ватиканских конгрегаций, а также руководители крупных монашеских орденов.

По данным службы печати, папа Франциск также назначил оргкомитет по организации этой встречи, в который вошли архиепископ Чикаго кардинал Блейз Супич, архиепископ Бомбея кардинал Освальд Грасиас, архиепископ Мальты Чарльз Шиклуна и президент центра по защите несовершеннолетних Папского Григорианского университета Ханс Цоллнер.

Проблема педофилии в лоне Римско-католической церкви стала предметом серьезной озабоченности папы Франциска. В августе понтифик обнародовал специальное "Послание народу Божию", в котором призвал представителей духовенства к покаянию и искоренению из жизни церкви этого позорного явления, которое он назвал "зверством".

В январе в ходе апостольского визита в Чили Франциск стал объектом жесткой критики из-за скандала вокруг священников-педофилов и их высокопоставленных покровителей. После этой поездки он поручил двум своим доверенным прелатам, в том числе, архиепископу Шиклуне, разобраться во всех обстоятельствах этого скандала. Изучив собранные материалы, понтифик заявил, что испытал "боль и стыд". В мае папа Римский принял в Ватикане всех 34 епископов Чили, которые после этого сразу же подали ему прошения об отставке. В июне понтифик принял отставку троих из них, а в октябре лишил духовного сана еще двух чилийских епископов-педофилов.

В августе скандальный доклад о сексуальном насилии представителей клира опубликовало Большое жюри Пенсильвании (США). Согласно этому документу, на протяжении почти 70 лет к сексуальным преступлениям против детей оказались причастны более 300 священнослужителей, жертвами которых стали более тысячи человек.

В июне Святой престол отстранил от служения бывшего архиепископа Вашингтона кардинала Теодора Маккэррика после того, как обвинения в адрес иерарха в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним были признаны церковными властями "обоснованными". В июле Маккэррик был вынужден подать Франциску прошение об отставке с поста члена Кардинальской коллегии. В октябре папа Римский принял отставку архиепископа Вашингтона кардинала Дональда Вюрла, имя которого неоднократно упоминалось в ходе резонансного расследования Большого жюри Пенсильвании.