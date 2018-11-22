Албанская Церковь выступила против инициативы Константинополя по Украине

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Предстоятель Албанской православной церкви архиепископ Анастасий назвал реализацию Константинопольским патриархатом проекта украинской автокефалии "хождением по минному полю" и призвал к проведению Всеправославного собора, говорится в его послании на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
По словам главы Албанской церкви, раскол в мировом православии стал бы "болезненным ударом по доверию к православию, чего всеми силами необходимо избежать". "Как бы это ни казалось невозможным, полагаем, что все мы должны "сделать все", чтобы вернуться к собраниям предстоятелей и планированию нового Великого Собора", — отмечается в обращении.
Таким образом, Албанская православная церковь впервые высказалась относительно сложившейся церковной ситуации на Украине.
К предложению патриарха Кирилла провести всеправославное обсуждение сложившейся ситуации присоединились уже целый ряд поместных церквей, высказавшихся за проведение Всеправославного Собора или совещания.
Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.