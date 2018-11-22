Албанская Церковь выступила против инициативы Константинополя по Украине

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Предстоятель Албанской православной церкви архиепископ Анастасий назвал реализацию Константинопольским патриархатом проекта украинской автокефалии "хождением по минному полю" и призвал к проведению Всеправославного собора, говорится в его послании на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"Оно (хождение — ред.) напоминает опасное предприятие с непредвиденными побочными действиями. Противоборствующие группировки сохранят свою индивидуальность и сплоченность, как это неоднократно случалось в разных поместных Церквах. В итоге вместо единства православных на Украине проступает опасность раскола единства мирового православия", – говорится в послании архиепископа Анастасия, которое цитирует в четверг служба коммуникации отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

По словам главы Албанской церкви, раскол в мировом православии стал бы "болезненным ударом по доверию к православию, чего всеми силами необходимо избежать". "Как бы это ни казалось невозможным, полагаем, что все мы должны "сделать все", чтобы вернуться к собраниям предстоятелей и планированию нового Великого Собора", — отмечается в обращении.

Таким образом, Албанская православная церковь впервые высказалась относительно сложившейся церковной ситуации на Украине.

К предложению патриарха Кирилла провести всеправославное обсуждение сложившейся ситуации присоединились уже целый ряд поместных церквей, высказавшихся за проведение Всеправославного Собора или совещания.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ. Синод назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.