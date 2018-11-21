Папа Римский посетит Панаму с визитом в январе 2019 года

Папа Римский Франциск во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. 24 октября 2018

Папа Римский Франциск во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. 24 октября 2018

МЕХИКО, 21 ноя — РИА Новости. Папа Римский Франциск посетит Панаму с визитом в январе 2019 года, сообщил во вторник папский нунций в этой стране Мирослав Адамчик.

По словам нунция, прибытие понтифика ожидается 23 января во второй половине дня, а на следующий день он встретится с президентом Хуаном Карлосом Варелой, дипломатическим корпусом и представителями гражданского общества, а также с 70 епископами католической церкви в странах Центральной Америки.

Как отмечает портал Estrella, в тот же день вечером папа Римский будет участвовать в церемонии открытия 34-го Всемирного дня молодежи. А на следующий день, 25 января, запланировано посещение понтификом центра заключения для несовершеннолетних преступников, где будет проведена литургия.