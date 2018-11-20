В Казани открыли памятник известному мусульманскому богослову

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. В столице Татарстана во вторник открыли памятник известному мусульманскому просветителю и богослову Шигабутдину Марджани, сообщил РИА Новости муфтий республики Камиль Самигуллин.

По словам муфтия, в церемонии открытия монумента приняли участие не только религиозные деятели, востоковеды, но и представители власти — президент Татарстана Рустам Минниханов и государственный советник Республики Минтимер Шаймиев.

"Отрадно, что сегодня рядом с нами были и потомки Шигабутдина Марджани, что придает нашему мероприятию особый смысл", — сообщил Самигуллин.

Муфтий также отметил, что в плеяде ярких татарских богословов Марджани занимает особое место, поскольку он заложил традиции отечественного книгопечатания, в том числе Корана. "Всему арабо-мусульманскому миру известно выражение "Коран был ниспослан в Хиджазе, прочитан в Каире, написан в Стамбуле, а напечатан в Казани. Именно на территории нашей страны священное Писание мусульман было впервые напечатано типографским способом. В этом тоже большая заслуга Шагабутдина Марджани", — сказал Камиль Самигуллин.

По словам муфтия, сегодня мусульмане республики трепетно относятся к следующим словам Марджани: "Есть три вещи, которых нет в религии, но они являются хранителями веры: национальный язык, национальная одежда и национальные традиции".

"Мы считаем эту фразу нашего богослова призов сохранять культурный код народа", — отметил муфтий Самигуллин.

В связи с 200-летием великого татарского богослова и просветителя 2018 год объявлен в Республике Татарстан годом Шигабутдина Марджани.

В рамках Года Марджани Духовным управлением мусульман Татарстана проведены тематические мероприятия по увековечиванию имени богослова и популяризации его богатого наследия. Наиболее важными мероприятиями стало издание работ ученого. Так, издательским домом "Хузур" выпущен в свет шеститомный сборник трудов Марджани. Кроме того, в этом году был издан труд богослова "Книга истины познания и прекрасного осознания о причинах обязательности разговения и поста".

Кроме того, в течение года состоялся Всероссийский турнир по джиу-джитсу на Кубок имени Шигабутдина Марджани, а также Международный турнир по борьбе на поясах, посвященный 200-летию этого татарского богослова.