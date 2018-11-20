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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Архиерей УПЦ назвал Порошенко "гонителем церкви"

Сюжет:
Ситуация вокруг УПЦ (466)
(обновлено: 07:43 20.11.2018)
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© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука назвал украинского президента Петра Порошенко "современным гонителем церкви". Об этом архиерей Украинской православной церкви заявил в видеообращении, посвященном допросу в СБУ.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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На встречу с Порошенко пришли лишь трое представителей УПЦ
Митрополит Лука рассказал, что в СБУ его вызвали во время пикета под стенами епархии, на котором сторонники предоставления Украине автокефалии выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес церкви.

"Когда наша церковь проявила единство, 82 архиерея четко заявили о своей позиции в том, что они за существующий статус УПЦ во главе с блаженнейшим митрополитом Онуфрием, когда мы, так скажем, отказались идти в дом, который носил имя гонителя церкви (ранее "Украинский дом", о котором идет речь, был музеем Ленина. — Прим. ред.), на встречу с современным гонителем церкви, это говорит лишь об одном — что люди, те, которые это устраивают, по чьей команде это все устраивается, заражены страшным грехом", — заявил митрополит Лука.

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий и Петр Порошенко на акции Первая минута мира, которая состоялась в мемориальном комплексе Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. 8 мая 2018
© Фото : Українська Православна Церква
"Варфоломей не пойдет на это". Чем епископы УПЦ так напугали Порошенко
Во вторник, 13 ноября, в Киево-Печерской лавре прошло заседание Священного синода Украинской православной церкви. Ожидалось, что на встречу приедет Порошенко, который, однако, на нее не явился. При этом в УПЦ заявили о готовности Собора епископов встретиться с Порошенко, но только на церковной территории.

Позже пресс-секретарь президента Святослав Цеголко сообщил, что украинский лидер после срыва встречи с архиереями провел беседу с представителями канонической УПЦ в здании "Украинского дома". По данным украинских СМИ, на встрече с президентом страны присутствовали всего трое представителей УПЦ.

Заседание Священного Синода Украинской православной церкви в Киеве, Украина. 13 ноября 2018
© Фото : УПЦ
Религиовед: Киеву не удалось "перетянуть канат" в противостоянии с УПЦ
В тот же день Собор епископов канонической Украинской православной церкви выступил с заявлением, что вмешательство Константинопольского патриархата во внутренние дела другой поместной церкви и попытки решить церковный вопрос на Украине с участием государства и раскольников являются незаконными и потому недопустимы. Синод канонической УПЦ также заявил о разрыве евхаристического общения с Константинополем из-за его действий в стране.

Ситуация вокруг УПЦ

Киево-Печерская лавра. Архивное фото
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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В УПЦ призвали украинских раскольников покаяться и вернуться в Церковь
В середине октября Константинопольский патриархат объявил, что начинает процесс предоставления автокефалии церкви на Украине. Он отменил указ 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата, заявил о восстановлении своей ставропигии (статуса подчинения непосредственно патриарху) в Киеве и снял анафему, наложенную Русской православной церковью на украинских раскольников Филарета Денисенко и Макария Малетича.

В РПЦ эти действия назвали расколом и разорвали евхаристическое общение с Константинополем по всей канонической территории, включая Украину и Белоруссию. Позже такое же решение принял и синод Русской зарубежной церкви. По словам митрополита Илариона, Константинополь утратил право называться координирующим центром православия.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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СМИ узнали, кого Порошенко хочет поставить во главе автокефальной церкви
Киевские власти рассчитывают, что Константинополь до конца года выдаст томос об автокефалии предстоятелю "объединенной" церкви, которого еще только предстоит выбрать на "объединительном соборе". Дата этого мероприятия пока неизвестна.

Каноническая Украинская православная церковь отказалась участвовать в "объединительном соборе" и назвала недопустимыми попытки решать церковный вопрос с участием государственной власти и раскольников. При этом она также разорвала евхаристическое общение с Константинополем.

Раскол в православном мире: быть или не быть
© РИА Новости, Инфографика
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Раскол в православном мире: быть или не быть
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Религия и мировоззрение
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Виктор Ростов
Можно даже добавить: "Порошенко это бесноватый гонитель церкви и верующих".

У Порошенко шило в одном месте на каноническую УПЦ
07:21
20.11.2018
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