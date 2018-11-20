Архиерей УПЦ назвал Порошенко "гонителем церкви"

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука назвал украинского президента Петра Порошенко "современным гонителем церкви". Об этом архиерей Украинской православной церкви заявил в видеообращении, посвященном допросу в СБУ.

Митрополит Лука рассказал, что в СБУ его вызвали во время пикета под стенами епархии, на котором сторонники предоставления Украине автокефалии выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес церкви.

"Когда наша церковь проявила единство, 82 архиерея четко заявили о своей позиции в том, что они за существующий статус УПЦ во главе с блаженнейшим митрополитом Онуфрием, когда мы, так скажем, отказались идти в дом, который носил имя гонителя церкви (ранее "Украинский дом", о котором идет речь, был музеем Ленина. — Прим. ред.), на встречу с современным гонителем церкви, это говорит лишь об одном — что люди, те, которые это устраивают, по чьей команде это все устраивается, заражены страшным грехом", — заявил митрополит Лука.

Во вторник, 13 ноября, в Киево-Печерской лавре прошло заседание Священного синода Украинской православной церкви. Ожидалось, что на встречу приедет Порошенко, который, однако, на нее не явился. При этом в УПЦ заявили о готовности Собора епископов встретиться с Порошенко, но только на церковной территории.

Позже пресс-секретарь президента Святослав Цеголко сообщил, что украинский лидер после срыва встречи с архиереями провел беседу с представителями канонической УПЦ в здании "Украинского дома". По данным украинских СМИ, на встрече с президентом страны присутствовали всего трое представителей УПЦ.

В тот же день Собор епископов канонической Украинской православной церкви выступил с заявлением, что вмешательство Константинопольского патриархата во внутренние дела другой поместной церкви и попытки решить церковный вопрос на Украине с участием государства и раскольников являются незаконными и потому недопустимы. Синод канонической УПЦ также заявил о разрыве евхаристического общения с Константинополем из-за его действий в стране.