Архиерей УПЦ назвал Порошенко "гонителем церкви"

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука назвал украинского президента Петра Порошенко "современным гонителем церкви". Об этом архиерей Украинской православной церкви заявил в видеообращении, посвященном допросу в СБУ.
"Когда наша церковь проявила единство, 82 архиерея четко заявили о своей позиции в том, что они за существующий статус УПЦ во главе с блаженнейшим митрополитом Онуфрием, когда мы, так скажем, отказались идти в дом, который носил имя гонителя церкви (ранее "Украинский дом", о котором идет речь, был музеем Ленина. — Прим. ред.), на встречу с современным гонителем церкви, это говорит лишь об одном — что люди, те, которые это устраивают, по чьей команде это все устраивается, заражены страшным грехом", — заявил митрополит Лука.
Позже пресс-секретарь президента Святослав Цеголко сообщил, что украинский лидер после срыва встречи с архиереями провел беседу с представителями канонической УПЦ в здании "Украинского дома". По данным украинских СМИ, на встрече с президентом страны присутствовали всего трое представителей УПЦ.
Ситуация вокруг УПЦ
В РПЦ эти действия назвали расколом и разорвали евхаристическое общение с Константинополем по всей канонической территории, включая Украину и Белоруссию. Позже такое же решение принял и синод Русской зарубежной церкви. По словам митрополита Илариона, Константинополь утратил право называться координирующим центром православия.
Каноническая Украинская православная церковь отказалась участвовать в "объединительном соборе" и назвала недопустимыми попытки решать церковный вопрос с участием государственной власти и раскольников. При этом она также разорвала евхаристическое общение с Константинополем.