Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х, митрополит Волоколамский Иларион и митрополит Филиппопольский Нифон на патриаршем подворье Антиохийской православной церкви в Дамаске, Сирия. 17 ноября 2018

Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х, митрополит Волоколамский Иларион и митрополит Филиппопольский Нифон на патриаршем подворье Антиохийской православной церкви в Дамаске, Сирия. 17 ноября 2018

ДАМАСК, 19 ноя – РИА Новости, Ольга Липич. Российские мусульмане будут наращивать помощь пострадавшим от войны жителям Сирии, особенно детям, а также поддержат восстановление культовых и социальных объектов, заявили РИА Новости муфтии и имамы из разных регионов РФ после посещения Дамаска в составе межрелигиозной делегации.

Главное — мир и дети

Межрелигиозная рабочая группа по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии была создана весной 2017 года, в соответствии с решением совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ. В нее вошли представители христианских конфессий и мусульманских общин России. В минувшие выходные они посетили Дамаск и встретились с главными религиозными лидерами Сирии и министром по делам вакуфов для обсуждения гуманитарных проектов на круглом столе в дамасской резиденции патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна X.

"От старших богословов мы слышали такие примеры, что до Великой Отечественной войны у нас в России было более 60 тысяч хазратов репрессированных, застреленных, свыше 15 тысяч мечетей были разрушены. Но когда пришла война, все обиду отложили, и мусульмане вместе со всем русским народом, все как один, встали на защиту своего Отечества. И здесь в Сирии мы сегодня видим, что люди объединяются, чтобы противостоять войне. И мы со своей стороны, разговаривая с прихожанами, находим все больший отклик, чтобы помочь сирийским братьям, в первую очередь, укрепить мир", — сказал в интервью РИА Новости член президиума Центрального духовного управления мусульман России имам-мухтасиб Тюменской области Ильдар Зиганшин.

По его словам, на встрече с религиозными лидерами Сирии российская делегация обозначила готовность помогать. "А дальше сирийцы должны определить и сказать нам, какие объекты нуждаются в восстановлении, в первую очередь. Верующий человек все начинает с намерения, мы его проявили", — отметил собеседник агентства.

Он вспомнил свою прошлую поездку в Сирию с межрелигиозной гуманитарной миссией — в феврале. Тогда российские духовные деятели, невзирая на минометный обстрел, раздали 77 тонн продуктов, закупленных на средства, которые собрали верующие разных общин РФ. "Мы — то поколение, которое стало потихонечку забывать, что такое война. И здесь мы увидели, что мир – это очень важно, что он такой хрупкий, что от войны страдают мирные люди, самое главное – дети. После этого, когда я вернулся к себе в Россию, мне показалось, что все проблемы ничтожны", — добавил Зиганшин.

Когда после прошлого посещения Сирии его попросили объехать ряд российских учебных заведений с лекциями против экстремизма и терроризма для молодежи, он, по собственному признанию с каждым разом все больше проникался мыслью: "То, что мы сделали здесь, оказание гуманитарной помощи Сирии – это одно, а что увезли отсюда – это тоже очень важно, это понимание, что самое главное на земле – мир". "Все больше и больше люди понимают важность помощи сирийским братьям, противостояния экстремизму, войне. Потому что много и наших детей попадает сюда, в круговорот этой войны, в воронку затягивается", — подчеркнул Зиганшин.

Что поручат сирийские братья

При этом он заметил парадокс: откликаются больше бедные, а не богатые. "Бедные знают, что такое бедность. И когда им рассказываешь, каких мы здесь видели, — по сравнению с ними, мы все богатые. Мы говорим: у нас образование плохое, — а здесь у этих людей вообще нет возможности получить образование, дети на улицах. Мы говорим: на работу устроиться невозможно, — а здесь в картонных коробках живут. Из четырех миллионов жителей Ливана два миллиона – беженцы… Сегодня у нас родители, воспитывая детей, о чем чаще переживают? – Что в игры на компьютерах и смартфонах много играют. А здесь дети по дорогам милостыню просят. Помощь им поможет и нам – восстановить высокие человеческие ценности, которые мы потихонечку утрачиваем", — считает представитель Центрального духовного управления мусульман.

Председатель исполкома Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Ставропольского края Мухаммад Рахимов в беседе с РИА Новости сообщил, что в будущем году муфтии Северного Кавказа могут приехать в Сирию, чтобы увидеть своим глазами, какую еще конкретную посильную помощь оказать сирийскому народу. "Мы готовы помогать в восстановлении того объекта, который нам поручат сирийские братья", — сказал Рахимов.

По его словам, в начале нового тысячелетия "Кавказ видел, что такое смерть, война, пропустил это все через себя", и поэтому оперативно отреагировал на события в Сирии, чтобы помочь восстановлению спокойствия и мира. Муфтий отметил, что большую помощь пострадавшим от войны сирийцам оказывали Чечня, Дагестан, Ставропольский край.

Заместитель муфтия Татарстана Мансур Джалялетдинов также заверил, что мусульмане республики, как и все верующие России будут "помогать восстанавливать разрушенные исторические памятники Сирии, старинные мечети, храмы, и на социальные проекты продолжат собирать помощь".

Он признался РИА Новости, что был впечатлен тем, как в Сирии "все благодарят руководство и народ России – что если бы Россия не пришла на помощь, то Сирия бы просто погибла". "И благодаря межрелигиозной российской делегации удалось собрать такого высокого уровня круглый стол в Дамаске — с участием лидеров всех конфессий Сирии… Каждая религия – за мир", — подчеркнул Джалялетдинов.

Имам-мухтасиб Нижнекамска Салих Ибрагимов заявил, что после этой поездки в Дамаск хочет активнее помогать сирийскому народу. "Больше всего переживаний, конечно, у нас вызывают дети. Кому-то нужна медицинская помощь, кому-то продукты, одежда, надо помогать и в обучении. И духовное образование не должно здесь останавливаться, потому что духовная поддержка людям всегда важна", — заключил Ибрагимов.

Российскую межрелигиозную делегацию возглавил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. В ее состав, помимо духовенства РПЦ и мусульманских деятелей, вошли начальствующий епископ Российского союза христиан веры евангельской (протестантов-пятидесятников) Сергей Ряховский и представитель администрации президента Сергей Мельников. Все они в ходе визита и встреч на высоком уровне в Дамаске неоднократно выразили готовность российских общин помогать вывозить на лечение в Россию пострадавших от войны сирийских детей, а также участвовать в восстановлении храмов и социальных объектов.