Католическая церковь публично признала наличие насилия над детьми в Испании

МАДРИД, 19 ноя – РИА Новости. Католическая церковь публично признала факты сексуального насилия над несовершеннолетними со стороны священников в Испании, такое заявление сделал председатель Епископской конференции Испании Рикардо Бласкес.

"Церковь открыто признает различного рода насилие и твердо намерено избавиться от них", — заявил он на открытии пленарной ассамблеи епископов. Он поблагодарил всех жертв, которые нашли в себе силы рассказать об этих фактах, поскольку это "помогает церкви осознать, что произошло, и необходимость решительно реагировать". Выступление кардинала транслировалось на сайте Епископской конференции Испании.

Бласкес также заявил, что "не должны покрываться злоупотребления". "Грехи, которые в некоторых случаях являются преступлениями, должны быть смиренно признаны перед Богом и без оговорок перед людьми", – добавил кардинал.

Однако он не привел данных, о скольких случаях насилия в отношении детей со стороны испанских священников известно церкви, ни сообщил, какое наказание может ждать виновников этих преступлений. При этом кардинал признал, что многие жертвы "молодые люди", что могло спровоцировать для них "страдания на всю жизнь".

Кардинал также пообещал предпринять меры, чтобы подобные случаи не повторились в будущем, но при этом добавил, что "незаконно поддерживать безосновательные подозрения".

Двадцатого ноября, когда отмечается Всемирный день ребенка, в католических церквах Испании пройдут службы по несовершеннолетним жертвам насилия.

Случаи педофилии в рядах священников — одна из главных проблем для Римско-католической церкви. В июне 2016 года папа Римский упростил процедуру отставки епископов за игнорирование случаев педофилии. Он установил, что среди серьезных оснований для немедленного отстранения епископа — халатность, в том числе при реагировании на жалобы о сексуальном насилии в отношении детей или "уязвимых групп" взрослых со стороны священнослужителей его епархии.

В Ватикане 21-24 февраля состоится съезд председателей национальных епископских конференций для обсуждения темы "предотвращения жестокого обращения с детьми и беззащитными взрослыми".