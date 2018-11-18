Папа Римский пригласил три тысячи бедняков разделить с ним трапезу

ВАТИКАН, 18 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск возглавил в воскресенье торжественную мессу в Соборе святого Петра по случаю Всемирного дня бедных, который в этом году во второй раз отмечается Римско-католической церковью, а затем разделил трапезу с 3 тысячами бедняков в Ватикане.
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Обращаясь с проповедью к верующим, понтифик призвал услышать "крик бедных" в современном мире, который с каждым днем становится все громче.
"Крик бедных. Это сдавленный крик детей, которые не могут появиться на свет, маленьких, которые страдают от голода, ребят, привыкших к грохоту бомб, а не к шуму игр. Это крик брошенных и оставленных в одиночестве стариков. Это крик тех, кто вынужден переживать жизненные бури без дружеского присутствия. Это крик тех, кто вынужден бежать, оставляя дом и землю без уверенности найти причал. Это крик целых народов, лишенных огромных природных ресурсов, которыми они располагают", — подчеркнул папа Римский.
На папской мессе в Соборе святого Петра присутствовали около 6 тысяч бедняков, а также множество волонтеров из различных общественных организаций, которые занимаются оказанием помощи наиболее нуждающимся людям. После богослужения понтифик пригласил 3 тысячи бедняков разделить вместе с ним трапезу в ватиканском Зале Павла VI, где обычно проходят всеобщие аудиенции. Еще столько же бедных станут в воскресенье гостями различных католических благотворительных организаций Рима, где их также угостят праздничным обедом.
В рамках празднования Всемирного дня бедных на площади святого Петра в Ватикане был развернут небольшой мобильный госпиталь, где бедняки и бездомные смогли бесплатно получить квалифицированную медицинскую помощь, сдать анализы, попасть на прием к терапевту, кардиологу, дерматологу, инфекционисту, гинекологу, окулисту и другим врачам.
Всемирный день бедных был учрежден папой Франциском в 2016 году в завершение внеочередного Юбилейного года милосердия. Он отмечается в 33-е рядовое воскресенье литургического года. По инициативе Папского совета по новой евангелизации многочисленные мероприятия для бедных проходят в эти дни в различных католических епархиях и приходах всего мира.