На Украине опровергли сообщения о дате "объединительного собора"

КИЕВ, 18 ноя – РИА Новости. Неканоническая церковь на Украине, призывавшая к проведению "объединительного собора" по вопросу автокефалии, опровергла объявление о назначении этого собрания на 22 ноября.

"Меня не удивляет, что неизвестные анонимы "объявляют" в Facebook церковные соборы… Официально заявляю: распространяемая в объявлении (изображение приводится ниже) информация не соответствует действительности. Снова вынужден повторить: только официальное сообщение о дате собора будет означать, что она уже определена", — написал пресс-секретарь украинской неканонической церковной структуры Евстратий Зоря в воскресенье в Facebook.

Под записью он опубликовал снимок недостоверного, по его словам, объявления о соборе, назначенном на 22 ноября.

Заявление сделано на фоне конфликта между канонической Украинской православной церковью и непризнанными церковными структурами по теме автокефалии, которые вместе с властями в Киеве рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя. Однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Ранее синод канонической Украинской православной церкви заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за его действий на Украине. Собор епископов Украинской православной церкви назвал действия Константинопольского патриархата на Украине незаконными и призвал его к диалогу с УПЦ и всеми поместными церквами с целью "соборного решения проблемы".

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ. Синод назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.