Опубликованы кадры посещения Путиным Псково-Печерского монастыря

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Псково-Печорского монастыря. Слева: митрополит Псковский и Порховский Тихон. 17 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Псково-Печорского монастыря. Слева: митрополит Псковский и Порховский Тихон. 17 ноября 2018

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Пресс-служба Кремля распространила кадры посещения президентом России Владимиром Путиным Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

В субботу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин посетил город Печоры Псковской области и зашел в монастырь вместе с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном.

Владыка Тихон, которого называют духовником Путина, накануне лично устроил экскурсию президенту в Псково-Печёрском монастыре pic.twitter.com/4Z4M9c8dyH — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 ноября 2018 г.

​На распространенных кадрах видно, как Путин вместе с Тихоном гуляют по территории монастыря, участвуют в церковных обрядах, общаются с духовенством.

В мае этого года Синод Русской православной церкви назначил епископа Егорьевского Тихона (Шевкунова) главой Псковской митрополии. Позднее в том же месяце во время праздничной литургии в храме Христа Спасителя по случаю праздника Вознесения Господня патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвел его в сан митрополита.

Свой монашеский путь он начинал именно в Псковской епархии — в 1982 году после окончания сценарного факультета Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК) он поступил трудником, а затем послушником в Псково-Печерский монастырь. Впоследствии Тихон (Шевкунов) стал игуменом Сретенского монастыря, бывшего московским подворьем Псково-Печерского монастыря.

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, расположенный в 50 километрах на запад от Пскова, — один из самых крупных и известных в России мужских монастырей. Годом основания обители считается 1473-й, когда была освящена пещерная церковь Успения Божией Матери, выкопанная преподобным Ионой в холме из песчаника. За всю свою историю монастырь ни разу не закрывался, сохранив таким образом преемственность монашеской традиции.