В УПЦ рассказали о приглашениях в СБУ "на беседы"

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Сотрудники СБУ начали приглашать некоторых епископов канонической Украинской православной церкви на "беседы". Об этом сообщил в фейсбуке глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

"На фоне последних событий вокруг УПЦ это вполне ожидаемо, даже показательно. Но хочу обратить внимание, что процессуальный закон не содержит такой формы общения, как "разговор" или "беседа". Поэтому, дорогие владыки и отцы, — сомневаюсь, что они с вами о Боге будут говорить!" — отметил Бахов.

Протоиерей также попросил служителей церкви требовать от силовиков присылать "приглашения" по почте, а на "разговор" приходить с адвокатом.

Ситуация вокруг УПЦ

В октябре Константинопольский патриархат объявил о начале процесса предоставления автокефалии церкви на Украине. Он отменил указ 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата, заявил о восстановлении своей ставропигии (подчинения непосредственно патриарху) в Киеве и снял анафему, наложенную Русской православной церковью на украинских раскольников — Филарета Денисенко и Макария Малетича.

В РПЦ эти действия назвали расколом и разорвали евхаристическое общение с Константинополем, который, как заявил митрополит Иларион, утратил право называться координирующим центром православия.

Киевские власти рассчитывают, что Константинополь до конца года выдаст томос об автокефалии предстоятелю "объединенной церкви", которого еще только предстоит выбрать на "объединительном соборе". Дата этого мероприятия, которое инициируют светские власти и неканонические церковные структуры, пока неизвестна. В УПЦ уже отказались участвовать в "соборе".