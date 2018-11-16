Элладская церковь выступила против изменения статуса священников в Греции

АФИНЫ, 16 ноя — РИА Новости. Синод Элладской православной церкви на внеочередном заседании в пятницу выступил против изменения статуса священников и решил создать специальную комиссию для изучения предложений греческого правительства по изменению положения церкви в государстве, сообщила комиссия по печати Синода.

Правящая партия Коалиция радикальных левых СИРИЗА 2 октября внесла в парламент проект конституционных изменений. Поправки закрепляют религиозный нейтралитет государства, при этом сохраняя "по историческим и практическим причинам признание православной церкви как господствующей религии". Подобные изменения для страны, в которой 98% называют себя православными, являются революционными. Сейчас церковь имеет государственный статус.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас и архиепископ Афинский и всей Греции Иероним 6 ноября обсудили реформу и подписали совместное заявление, которое определяет условия отделения церкви от государства в рамках конституционной реформы. Значительная часть заявления посвящена изменению выплаты жалованья духовенству, которое священники получают как компенсацию за приобретенное государством церковное имущество. Духовенство будет исключено из единого государственного органа платежей, а церковь будет получать субсидию на зарплату действующих священников.

Внеочередное заседание Синода прошло под председательством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима. Он проинформировал архиереев о предложениях греческого правительства по вопросу о церковной собственности, затем последовало обсуждение этого вопроса, в ходе которого говорили многие иерархи, сообщила комиссия.

Иерархии Элладской церкви единогласно решили продолжать диалог с государством по вопросам, представляющим общий интерес.

"Поручить Постоянному священному синоду сформировать специальную комиссию, которая будет состоять из архиереев, юристов, экспертов и представителей духовенства для изучения вопросов, представляющих общий интерес. Итоги ее будут представлены иерархии Элладской церкви на окончательное утверждение", — говорится в решении.

"Настаивать на существующем статусе выплаты жалованья священнослужителям и служащим мирянам Элладской церкви", — постановил Синод.