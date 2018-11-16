ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл призвал усилить пастырскую работу в местах заключения

(обновлено: 13:20 16.11.2018)
0782
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл и директор ФСИН России Геннадий Корниенко во время церемонии закладки камня в основание тюремного храма в честь иконы Божией Матери и Всех скорбящих Радость в СИЗО №1 Матросская тишина в Москве. 16 ноября 2018Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и директор ФСИН России Геннадий Корниенко во время церемонии закладки камня в основание тюремного храма в честь иконы Божией Матери и Всех скорбящих Радость в СИЗО №1 Матросская тишина в Москве. 16 ноября 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает необходимым усилить пастырскую работу священнослужителей в местах заключения, в том числе, в связи с тем, что, по его мнению, сегодня недостаточно "тех средств, которыми исправительная система воздействует на человека, желая его исправить".

Верующая в храме
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Патриарх Кирилл рассказал, что нужно делать, "когда уже нет сил терпеть"
В пятницу утром патриарх совершил чин освящения закладного камня в основание храма в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" на территории Следственного изолятора №1 ("Матросская тишина"). На заседании высшего церковного совета в храме Христа Спасителя, начавшемся после этого, он поделился своими впечатлениями и мыслями в связи с посещением СИЗО.

"Когда смотришь на тех, кто попал в заключение или находится под следствием – конечно, среди них есть и люди, совершившие тяжкие преступления, – но большая часть людей производит впечатление тех, с которыми можно и нужно работать. И возникает вопрос: достаточны ли те средства, которыми исправительная система воздействует на человека, желая его исправить? У меня ответ на этот вопрос такой: считаю, что недостаточно", — сказал патриарх.

Однако, добавил он, без исправления человеческой души невозможно исправить человеческие поступки, и поэтому "духовническая работа в местах заключения представляется делом очень и очень важным, учитывая, что многие люди попадают по разным причинам в заключение".

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Кирилл назвал себя самым свободным иерархом в истории РПЦ
"И иногда причина уж не такая значительная, но вот попал человек в орбиту следствия, в орбиту взаимодействия со всеми этими учреждениями, и ему трудно оттуда уже выскочить, потому что там своя логика жизни. И она не всегда преследует, по факту, исправление человеческой личности. Поэтому духовническая работа в местах заключения, особенно с подследственными людьми, я считаю, — очень и очень важная часть нашей общей пастырской заботы о народе", — отметил предстоятель РПЦ.

Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена