Патриарх Кирилл призвал усилить пастырскую работу в местах заключения

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает необходимым усилить пастырскую работу священнослужителей в местах заключения, в том числе, в связи с тем, что, по его мнению, сегодня недостаточно "тех средств, которыми исправительная система воздействует на человека, желая его исправить".
"Когда смотришь на тех, кто попал в заключение или находится под следствием – конечно, среди них есть и люди, совершившие тяжкие преступления, – но большая часть людей производит впечатление тех, с которыми можно и нужно работать. И возникает вопрос: достаточны ли те средства, которыми исправительная система воздействует на человека, желая его исправить? У меня ответ на этот вопрос такой: считаю, что недостаточно", — сказал патриарх.
Однако, добавил он, без исправления человеческой души невозможно исправить человеческие поступки, и поэтому "духовническая работа в местах заключения представляется делом очень и очень важным, учитывая, что многие люди попадают по разным причинам в заключение".