Патриарх Кирилл призвал усилить пастырскую работу в местах заключения

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и директор ФСИН России Геннадий Корниенко во время церемонии закладки камня в основание тюремного храма в честь иконы Божией Матери и Всех скорбящих Радость в СИЗО №1 Матросская тишина в Москве. 16 ноября 2018

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и директор ФСИН России Геннадий Корниенко во время церемонии закладки камня в основание тюремного храма в честь иконы Божией Матери и Всех скорбящих Радость в СИЗО №1 Матросская тишина в Москве. 16 ноября 2018

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает необходимым усилить пастырскую работу священнослужителей в местах заключения, в том числе, в связи с тем, что, по его мнению, сегодня недостаточно "тех средств, которыми исправительная система воздействует на человека, желая его исправить".

В пятницу утром патриарх совершил чин освящения закладного камня в основание храма в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" на территории Следственного изолятора №1 ("Матросская тишина"). На заседании высшего церковного совета в храме Христа Спасителя, начавшемся после этого, он поделился своими впечатлениями и мыслями в связи с посещением СИЗО.

"Когда смотришь на тех, кто попал в заключение или находится под следствием – конечно, среди них есть и люди, совершившие тяжкие преступления, – но большая часть людей производит впечатление тех, с которыми можно и нужно работать. И возникает вопрос: достаточны ли те средства, которыми исправительная система воздействует на человека, желая его исправить? У меня ответ на этот вопрос такой: считаю, что недостаточно", — сказал патриарх.

Однако, добавил он, без исправления человеческой души невозможно исправить человеческие поступки, и поэтому "духовническая работа в местах заключения представляется делом очень и очень важным, учитывая, что многие люди попадают по разным причинам в заключение".

"И иногда причина уж не такая значительная, но вот попал человек в орбиту следствия, в орбиту взаимодействия со всеми этими учреждениями, и ему трудно оттуда уже выскочить, потому что там своя логика жизни. И она не всегда преследует, по факту, исправление человеческой личности. Поэтому духовническая работа в местах заключения, особенно с подследственными людьми, я считаю, — очень и очень важная часть нашей общей пастырской заботы о народе", — отметил предстоятель РПЦ.