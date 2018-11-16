"Варфоломей не пойдет на это". Чем епископы УПЦ так напугали Порошенко

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершает молебен на Владимирской горке в Киеве во время Всеукраинского крестного хода мира, любви и молитвы за Украину

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершает молебен на Владимирской горке в Киеве во время Всеукраинского крестного хода мира, любви и молитвы за Украину

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Антон Скрипунов. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) официально отказалась принимать участие в создании "незалежной церкви". Но Петр Порошенко все еще надеется расколоть УПЦ изнутри, переманив часть епископов на свою сторону. И все лишь для того, чтобы срочно провести "объединительный собор" и выбрать главу новой церковной структуры, которому и вручат вожделенный томос. Какими методами украинская власть добивается своего и почему канонические священнослужители не убоялись угроз президента, — в материале РИА Новости.

"Президент провалился"

Главная улица Киева, Крещатик, начинается с "Украинского дома". Это здание, где в советское время был музей Ленина, уже однажды вошло в историю: отсюда в 2004 году Виктор Ющенко руководил "оранжевой революцией". Здесь же могла произойти еще одна революция, на этот раз церковная.

Именно в "Украинском доме" президент планировал 13 ноября убедить епископов канонической УПЦ присоединиться к проекту "незалежной церкви", куда войдут и украинские раскольники. Между тем за несколько дней до назначенной даты в СМИ попал документ, в котором всех архиереев призывали явиться на встречу с президентом в… Киево-Печерскую лавру.

© Фото : "Союз православных журналистов" Документ управления делами УПЦ об участии архиереев во встрече с президентом Украины © Фото : "Союз православных журналистов" Документ управления делами УПЦ об участии архиереев во встрече с президентом Украины

"Как нам рассказывал блаженнейший митрополит Онуфрий, еще на этапе подготовки встречи наш предстоятель сразу предложил президенту провести ее в Лавре, и президент сначала согласился. Из митрополии отправили всем архиереям письмо, которое датировалось 8 ноября этого года, с благословением блаженнейшего митрополита Онуфрия и за подписью митрополита Антония, чтобы все архиереи 13 ноября собрались для встречи с президентом в Киево-Печерской лавре в корпусе № 45", — рассказал глава отдела внешних церковных связей УПЦ митрополит Луганский и Алчевский Митрофан.

"По неизвестным нам причинам место встречи президентом было изменено. И наши архиереи получили приглашения из администрации президента, датированные 9 ноября, на ту же дату на встречу с президентом, но уже в "Украинский дом". Владыки в определенной степени были дезориентированы, куда им ехать, поэтому все собрались в Лавре, ведь для архиереев благословение священноначалия имеет приоритетное значение. В такой ситуации блаженнейший владыка Онуфрий хотел спросить мнение епископата. А потому для урегулирования этой коллизии и было решено созвать экстренное заседание Священного Синода, чтобы, пользуясь присутствием в Лавре всего епископата, обсудить этот и другие вопросы", — добавил он.

© Фото : "Союз православных журналистов" Письмо из администрации президента Украины с приглашением епископов УПЦ на встречу с Порошенко © Фото : "Союз православных журналистов" Письмо из администрации президента Украины с приглашением епископов УПЦ на встречу с Порошенко

Однако провластные украинские СМИ словно по команде принялись делиться "инсайдами": мол, епископов руководство УПЦ чуть ли не силой удерживало в Лавре и не пускало к президенту. Само собой, такое поведение власти объяснили невидимой "рукой Кремля".

"Порошенко хочет как-то оправдать свой провал, поэтому и делает вбросы в СМИ про епископов", — пояснил РИА Новости источник в украинских церковных кругах.

"Президент испугался"

Дальше еще интереснее. Как оказалось, тем же вечером, 13 ноября, президент, по информации его пресс-службы, встретился "с представителями группы архиереев УПЦ МП, которые поддерживают обращение к Вселенскому патриарху (Варфоломею) о предоставлении автокефалии".

Естественно, никому из священнослужителей не запрещено встречаться с президентом, о чем в УПЦ напомнили официально. Однако подавляющее большинство епископов отказались участвовать в процессе создания "незалежной церкви".

"Собор епископов отмечает, что процесс предоставления так называемого томоса об автокефалии — искусственный, навязанный извне, не отражает внутренней церковной необходимости, не принесет реального церковного единства, углубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины. При таких условиях участие епископата, духовенства и мирян Украинской православной церкви в этих процессах считаем невозможным", — заявили они.

Позже митрополит Митрофан раскрыл любопытную деталь: заседание Собора прервал телефонный звонок — президент хотел поговорить с митрополитом Онуфрием. Тот изложил главе государства позицию Собора.

"Выслушав, президент отказался встречаться. Подчеркиваю, именно президент отказался от встречи. Мы все ждали его в Лавре. Как сейчас все это комментируют в администрации президента и наши оппоненты, — пусть остается на их совести", — отметил он.

"Порошенко испугался епископов УПЦ, не ожидая от них такого единодушного отпора. Вот и не приехал", — рассказал РИА Новости источник в украинских церковных кругах.

© Фото : УПЦ Заседание Священного Синода Украинской православной церкви в Киеве, Украина. 13 ноября 2018 © Фото : УПЦ Заседание Священного Синода Украинской православной церкви в Киеве, Украина. 13 ноября 2018

"Президент давит"

Еще одна "сенсация" последних дней — информация об "объединительном соборе", где планируется избрать главу новой церковной структуры и принять ее устав. Это последние условия, необходимые для обретения столь желаемого украинскими властями томоса.

В украинских СМИ даже анонсирована дата: 22 ноября. Однако ее поспешили поставить под сомнение в "Киевском патриархате", который активно поддерживает церковный проект Порошенко.

"Пока она официально не объявлена, — по сути, даты нет. Как и проект томоса, который был давно подготовлен, но документом станет только после официального принятия и распространения", — заверил в фейсбуке пресс-секретарь "Киевского патриархата" Евстратий Зоря.

А в другой раскольнической структуре — Украинской автокефальной православной церкви — во всеуслышание заявили, что никаких подвижек относительно "собора" до сих пор не было.

"Когда комиссия (по организации "объединительного собора". — Прим. ред.) работает, то переговорщики должны совместно работать, нарабатывать устав и другие документы о том, как Церковь будет дальше жить после объединения. Но на сегодняшний день никаких предложений — ни от Киевского патриархата, ни даже от власти (если она уже затеяла весь этот процесс, то она тоже должна хотя бы быть арбитром в этом процессе), к нам еще не поступало", — сообщил в интервью телеканалу Zik член комиссии, представитель УАПЦ Афанасий Шкурупий.

Кроме того, раскольники активно опровергают муссирующийся в последние две недели слух о том, что глава "Киевского патриархата" Филарет Денисенко уже не намеревается возглавить "незалежную церковь" и якобы даже заверил в этом патриарха Варфоломея.

"Этими "вбросами" хотят надавить на Филарета, чтобы тот отказался от амбиций. Подготавливают общественное мнение к тому, что он не станет главой автокефальной церкви", — полагает собеседник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

"Президент спешит"

Итак, о дате "объединительного собора" официально не объявляли, Филарет публично не отказывается от своих намерений, а Порошенко между тем не скрывает желания как можно скорее завершить процесс создания собственной церковной структуры.

"Я думаю, Порошенко при встрече с патриархом Варфоломеем обещал тому, что уговорит какое-то количество представителей канонической церкви (принять участие в "соборе". — Прим. ред.). И именно им вручат этот томос. Наверное, президент называл дату, когда это все может состояться. Мне кажется, все дело в данных им патриарху обязательствах, под которыми он, скорее всего, и подписался 3 ноября в Стамбуле. Администрация президента ведь до сих пор не показала текст договора", — предполагает политолог Михаил Погребинский.

В условиях такого цейтнота Порошенко остается только пытаться уговорить как можно больше епископов УПЦ принять участие в "соборе". Для чего? Да чтобы, как считает эксперт, "попытаться поставить своего человека" на пост главы автокефальной церкви.

"Но есть сомнение, что на такой сценарий согласится патриарх Варфоломей. Вопрос остается открытым. Вполне вероятно, всю эта историю с автокефалией попросту отложат", — заключает Погребинский.