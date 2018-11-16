ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Варфоломей не пойдет на это". Чем епископы УПЦ так напугали Порошенко

Сюжет:
Ситуация вокруг УПЦ (448)
(обновлено: 08:11 16.11.2018)
07350
© AP Photo / Efrem LukatskyМитрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершает молебен на Владимирской горке в Киеве во время Всеукраинского крестного хода мира, любви и молитвы за УкраинуМитрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершает молебен на Владимирской горке в Киеве во время Всеукраинского крестного хода мира, любви и молитвы за Украину
© AP Photo / Efrem Lukatsky

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Антон Скрипунов. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) официально отказалась принимать участие в создании "незалежной церкви". Но Петр Порошенко все еще надеется расколоть УПЦ изнутри, переманив часть епископов на свою сторону. И все лишь для того, чтобы срочно провести "объединительный собор" и выбрать главу новой церковной структуры, которому и вручат вожделенный томос. Какими методами украинская власть добивается своего и почему канонические священнослужители не убоялись угроз президента, — в материале РИА Новости.

"Президент провалился"

Главная улица Киева, Крещатик, начинается с "Украинского дома". Это здание, где в советское время был музей Ленина, уже однажды вошло в историю: отсюда в 2004 году Виктор Ющенко руководил "оранжевой революцией". Здесь же могла произойти еще одна революция, на этот раз церковная.

Именно в "Украинском доме" президент планировал 13 ноября убедить епископов канонической УПЦ присоединиться к проекту "незалежной церкви", куда войдут и украинские раскольники. Между тем за несколько дней до назначенной даты в СМИ попал документ, в котором всех архиереев призывали явиться на встречу с президентом в… Киево-Печерскую лавру.

© Фото : "Союз православных журналистов"Документ управления делами УПЦ об участии архиереев во встрече с президентом Украины
© Фото : "Союз православных журналистов"
Документ управления делами УПЦ об участии архиереев во встрече с президентом Украины

"Как нам рассказывал блаженнейший митрополит Онуфрий, еще на этапе подготовки встречи наш предстоятель сразу предложил президенту провести ее в Лавре, и президент сначала согласился. Из митрополии отправили всем архиереям письмо, которое датировалось 8 ноября этого года, с благословением блаженнейшего митрополита Онуфрия и за подписью митрополита Антония, чтобы все архиереи 13 ноября собрались для встречи с президентом в Киево-Печерской лавре в корпусе № 45", — рассказал глава отдела внешних церковных связей УПЦ митрополит Луганский и Алчевский Митрофан.

"По неизвестным нам причинам место встречи президентом было изменено. И наши архиереи получили приглашения из администрации президента, датированные 9 ноября, на ту же дату на встречу с президентом, но уже в "Украинский дом". Владыки в определенной степени были дезориентированы, куда им ехать, поэтому все собрались в Лавре, ведь для архиереев благословение священноначалия имеет приоритетное значение. В такой ситуации блаженнейший владыка Онуфрий хотел спросить мнение епископата. А потому для урегулирования этой коллизии и было решено созвать экстренное заседание Священного Синода, чтобы, пользуясь присутствием в Лавре всего епископата, обсудить этот и другие вопросы", — добавил он.

© Фото : "Союз православных журналистов"Письмо из администрации президента Украины с приглашением епископов УПЦ на встречу с Порошенко
© Фото : "Союз православных журналистов"
Письмо из администрации президента Украины с приглашением епископов УПЦ на встречу с Порошенко

Однако провластные украинские СМИ словно по команде принялись делиться "инсайдами": мол, епископов руководство УПЦ чуть ли не силой удерживало в Лавре и не пускало к президенту. Само собой, такое поведение власти объяснили невидимой "рукой Кремля".

"Порошенко хочет как-то оправдать свой провал, поэтому и делает вбросы в СМИ про епископов", — пояснил РИА Новости источник в украинских церковных кругах.

"Президент испугался"

Дальше еще интереснее. Как оказалось, тем же вечером, 13 ноября, президент, по информации его пресс-службы, встретился "с представителями группы архиереев УПЦ МП, которые поддерживают обращение к Вселенскому патриарху (Варфоломею) о предоставлении автокефалии".

Киево-Печерская лавра в Киеве, Украина. 1 ноября 2018
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
УПЦ заявила о возможной махинации с подписями для "объединительного собора"
Естественно, никому из священнослужителей не запрещено встречаться с президентом, о чем в УПЦ напомнили официально. Однако подавляющее большинство епископов отказались участвовать в процессе создания "незалежной церкви".

"Собор епископов отмечает, что процесс предоставления так называемого томоса об автокефалии — искусственный, навязанный извне, не отражает внутренней церковной необходимости, не принесет реального церковного единства, углубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины. При таких условиях участие епископата, духовенства и мирян Украинской православной церкви в этих процессах считаем невозможным", — заявили они.

Позже митрополит Митрофан раскрыл любопытную деталь: заседание Собора прервал телефонный звонок — президент хотел поговорить с митрополитом Онуфрием. Тот изложил главе государства позицию Собора.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Лазаренко
Перейти в фотобанк
Митрополит Запорожский раскритиковал отношение Порошенко к УПЦ
"Выслушав, президент отказался встречаться. Подчеркиваю, именно президент отказался от встречи. Мы все ждали его в Лавре. Как сейчас все это комментируют в администрации президента и наши оппоненты, — пусть остается на их совести", — отметил он.

"Порошенко испугался епископов УПЦ, не ожидая от них такого единодушного отпора. Вот и не приехал", — рассказал РИА Новости источник в украинских церковных кругах.

© Фото : УПЦЗаседание Священного Синода Украинской православной церкви в Киеве, Украина. 13 ноября 2018
© Фото : УПЦ
Заседание Священного Синода Украинской православной церкви в Киеве, Украина. 13 ноября 2018

"Президент давит"

Еще одна "сенсация" последних дней — информация об "объединительном соборе", где планируется избрать главу новой церковной структуры и принять ее устав. Это последние условия, необходимые для обретения столь желаемого украинскими властями томоса.

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с архиереями Украинской православной церкви
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Почему Филарет мешает планам Порошенко о "незалежной церкви"
В украинских СМИ даже анонсирована дата: 22 ноября. Однако ее поспешили поставить под сомнение в "Киевском патриархате", который активно поддерживает церковный проект Порошенко.

"Пока она официально не объявлена, — по сути, даты нет. Как и проект томоса, который был давно подготовлен, но документом станет только после официального принятия и распространения", — заверил в фейсбуке пресс-секретарь "Киевского патриархата" Евстратий Зоря.

А в другой раскольнической структуре — Украинской автокефальной православной церкви — во всеуслышание заявили, что никаких подвижек относительно "собора" до сих пор не было.

"Когда комиссия (по организации "объединительного собора". — Прим. ред.) работает, то переговорщики должны совместно работать, нарабатывать устав и другие документы о том, как Церковь будет дальше жить после объединения. Но на сегодняшний день никаких предложений — ни от Киевского патриархата, ни даже от власти (если она уже затеяла весь этот процесс, то она тоже должна хотя бы быть арбитром в этом процессе), к нам еще не поступало", — сообщил в интервью телеканалу Zik член комиссии, представитель УАПЦ Афанасий Шкурупий.

Кроме того, раскольники активно опровергают муссирующийся в последние две недели слух о том, что глава "Киевского патриархата" Филарет Денисенко уже не намеревается возглавить "незалежную церковь" и якобы даже заверил в этом патриарха Варфоломея.

"Этими "вбросами" хотят надавить на Филарета, чтобы тот отказался от амбиций. Подготавливают общественное мнение к тому, что он не станет главой автокефальной церкви", — полагает собеседник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко поздравляет патриарха Филарета (предстоятель неканонической церковной структуры Украины) с 23-летием интронизации
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Президент Украины Петр Порошенко поздравляет патриарха Филарета (предстоятель неканонической церковной структуры Украины) с 23-летием интронизации

"Президент спешит"

Итак, о дате "объединительного собора" официально не объявляли, Филарет публично не отказывается от своих намерений, а Порошенко между тем не скрывает желания как можно скорее завершить процесс создания собственной церковной структуры.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© AP Photo / Presidential Press Service Pool / Mykola Lazarenko
Украинские раскольники нарушили обещание Порошенко о "незалежной церкви"
"Я думаю, Порошенко при встрече с патриархом Варфоломеем обещал тому, что уговорит какое-то количество представителей канонической церкви (принять участие в "соборе". — Прим. ред.). И именно им вручат этот томос. Наверное, президент называл дату, когда это все может состояться. Мне кажется, все дело в данных им патриарху обязательствах, под которыми он, скорее всего, и подписался 3 ноября в Стамбуле. Администрация президента ведь до сих пор не показала текст договора", — предполагает политолог Михаил Погребинский.

В условиях такого цейтнота Порошенко остается только пытаться уговорить как можно больше епископов УПЦ принять участие в "соборе". Для чего? Да чтобы, как считает эксперт, "попытаться поставить своего человека" на пост главы автокефальной церкви.

"Но есть сомнение, что на такой сценарий согласится патриарх Варфоломей. Вопрос остается открытым. Вполне вероятно, всю эта историю с автокефалией попросту отложат", — заключает Погребинский.

© AP Photo / Presidential Press Service Pool / Mykola LazarenkoПрезидент Украины Петр Порошенко во время молебна по случаю ожидаемого решения о предоставлении автокефалии церкви на Украине. 14 октября 2018
© AP Photo / Presidential Press Service Pool / Mykola Lazarenko
Президент Украины Петр Порошенко во время молебна по случаю ожидаемого решения о предоставлении автокефалии церкви на Украине. 14 октября 2018
Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена