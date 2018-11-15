В РПЦ предположили, кто может возглавить автокефальную церковь на Украине

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Экзархи Константинополя архиепископ Даниил (Зелинский) и архиепископ Иов (Геча) являются наиболее вероятными кандидатами на пост главы создаваемой на Украине новой "автокефальной церкви", считает председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Скорее, во главе ее может встать один из двух "экзархов" Константинополя, архиепископ Даниил (Зелинский), либо архиепископ Иов (Геча), который в последнее время все более активен на украинском направлении", — сказал митрополит Иларион в интервью греческому интернет-порталу "Ромфеа", полный текст которого распространила в четверг служба коммуникации ОВЦС.

По его словам, архиепископ Иов очень неудачно проявил себя в Париже, где был недолгое время во главе Архиепископии русских приходов Константинопольского патриархата. "В результате острого внутреннего конфликта, возникшего в этой структуре после его назначения, Константинополь был вынужден его оттуда отозвать. Возможно, его хотят теперь испытать на другом поприще", — предположил митрополит.

Говоря о шансах глав неканонических объединений Филарета Денисенко и Макария Малетича возглавить новую "автокефальную церковь", представитель РПЦ заметил, что сейчас рассматриваются и обсуждаются разные кандидатуры, при этом "для Константинополя, конечно, было бы важно, чтобы структуру возглавил канонический архиерей, а не кто-либо из числа раскольников", что придало бы, на взгляд Константинополя, "большую легитимность новой структуре". "Именно поэтому крайне мала вероятность, что структуру возглавит кто-либо из филаретовского "епископата", — отметил архиерей.

В частности, ее уже предлагали возглавить митрополиту Винницкому Симеону – это единственный архиерей, принявший участие в Соборе епископов Украинской православной церкви и отказавшийся подписать заявление Собора, уточнил глава ОВЦС.

Ранее украинское издание "Голос UA" сообщило, что представитель Константинополя приедет в четверг в Киев для подготовки церковного "объединительного собора", проведение которого намечено на 22 ноября. Итоги собора будут представлены на сессии Синода Константинопольского патриархата, которая пройдет 28-30 ноября. По ее завершении, утверждается в материале, томос, подписанный патриархом Варфоломеем, вручат предстоятелю новой церковной структуры.

Иларион назвал "объединительный собор" "разбойничьим сборищем", а также выразил большие сомнения в том, что на него приедет от 10 до 25 канонических архиереев, о чем ранее сообщали СМИ. По словам митрополита Илариона, пока известны только два иерарха УПЦ, которые не согласились с общим мнением епископата канонической Церкви. При этом "не факт", что даже они примут участие в "объединительном соборе", поскольку "авантюрный характер этого мероприятия для всех очевиден".

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.