Епископат УПЦ готов встретиться с Порошенко на церковной территории

КИЕВ, 13 ноя – РИА Новости. Собор епископов Украинской православной церкви готов встретиться с президентом Петром Порошенко, но только на церковной территории, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте УПЦ.
"Собор епископов Украинской Православной Церкви подтверждает свою готовность к встрече с Президентом Украины, но на церковной территории", — говорится в заявлении
При этом в УПЦ отметили, что по инициативе Порошенко во вторник была запланирована его встреча с епископатом в помещении Национального центра делового и культурного сотрудничества "Украинский дом". Епископат собрался в Киево-Печерской Лавре, где было проведено экстренное заседание Священного Синода Украинской православной церкви, принявший решение созвать Собор епископов УПЦ.
Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.
Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.