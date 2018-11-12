Сербская церковь не признала снятие Константинополем анафемы с Филарета

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Архиерейский собор Сербской православной церкви отказался следовать решению Константинопольского патриархата о реабилитации лидеров украинских раскольников Филарета Денисенко и Макария Малетича.

Собор выступил со специальным заявлением "Позиция Сербской православной церкви о церковном кризисе на Украине после последних решений Царьградского (Константинопольского. — Прим. ред.) патриархата".

"Собор, прежде всего, с сожалением констатирует, что Константинопольский патриархат принял канонически необоснованное решение реабилитировать и признать епископами (восстановить в епископском сане.— Прим. ред.) двух лидеров раскольнических группировок на Украине — Филарета Денисенко и Макария Малетича — вместе с их епископатом и клиром", — говорится в заявлении.

Отмечается, что "Святой Архиерейский собор рассматривает это решение Константинопольского синода как не являющееся обязательным для Сербской православной церкви".

Архиереи напомнили, что в свое время Филарета лишили сана, а затем и вовсе исключили из церковного сообщества и подвергли анафеме, в то время как Макарий был лишен апостольского преемства как "духовное дитя секты так называемых самосвятов".

Кроме того, Собор СПЦ призвал Константинопольский патриархат и все поместные церкви созвать Всеправославный собор, чтобы обсудить вопросы предоставления автокефалии, в том числе на Украине.

Вопрос об автокефалии

Киевские власти добиваются от Константинопольского патриархата предоставления автокефалии для неканонической церковной структуры на Украине. В середине октября Константинополь объявил, что начинает эту процедуру. В частности, он отменил акт 1686 года о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата и снял анафему, наложенную Русской православной церковью на Филарета и Макария.

В Киеве рассчитывают, что Константинополь выдаст томос об автокефалии уже в этом году, но получить его сможет только предстоятель "объединенной" Церкви. Каноническая Украинская православная церковь заявила, что не будет участвовать в "объединительном соборе".

Синод РПЦ назвал действия Константинополя расколом и прекратил евхаристическое общение с ним. Как заявил митрополит Иларион, Константинополь утратил право называться координирующим центром православия.