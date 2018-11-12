В представительстве РПЦ в Дамаске прошло первое венчание с начала войны

БЕЙРУТ, 12 ноя — РИА Новости. Первое таинство венчания с начала боевых действий в Сирии совершилось в воскресенье в представительстве Русской православной церкви в Дамаске, сообщается на сайте Императорского православного палестинского общества (ИППО).
Венчавшиеся в Дамаске граждане РФ прожили в браке более 30 лет. Игумен после проведения таинства пожелал супружеской паре божьей помощи и успехов в их нелегкой работе в Сирии.
В день народного единства, 4 ноября, в представительстве РПЦ в Дамаске состоялась литургия, в которой приняли участие проживающие в сирийской столице православные верующие.
Представительство РПЦ в Сирии приостановило свою работу в начале кризиса в стране и возобновило ее в январе 2018 года.
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