В Краснодаре в понедельник откроется фестиваль "Вечевой колокол"

КРАСНОДАР, 12 ноя — РИА Новости. Юбилейный XX Кубанский фестиваль православных фильмов "Вечевой колокол" открывается в понедельник в Краснодаре, сообщается на сайте Кубанского казачьего хора.

"Двенадцатого ноября … по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора в доме Кубанского казачьего хора откроется юбилейный фестиваль "Вечевой колокол", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ежегодно фестиваль собирает фильмы-призеры ведущих отечественных и зарубежных православных кинофестивалей. Отборочная комиссия приняла в этом году к просмотру несколько сотен работ. Фильмом открытия станет работа краснодарского режиссера Валерия Тимощенко "Чистая победа. Сталинград".

Сообщается, что с 13 по 15 ноября в малом концертном зале Кубанского казачьего хора пройдут бесплатные открытые показы конкурсных фильмов. Фильмы-победители по разным номинациям будут объявлены на церемонии закрытия фестиваля 16 ноября.