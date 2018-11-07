В Петербурге прошла конференция "Традиционные религии - за сильную Россию"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. Религиозная ситуация в современной России является стабильной и в целом бесконфликтной, что создает условия для ее качественного развития, говорится в резолюции международной конференции "Традиционные религии — за сильную Россию".

"Существующая в современной России религиозная ситуация является стабильной и в целом бесконфликтной, что создает условия для ее качественного развития: перехода от признания и терпимости к плодотворному сотрудничеству традиционных религий в социальном устройстве общества", – говорится в итоговом документе конференции, прошедшей в Смольном дворце.

Участники конференции также отмечают, что в условиях нарастания кризисных явлений в обществе религиозные организации являются авторитетной силой, способной сплотить общество вокруг традиционных духовно-нравственных и культурных ценностей.

В то же время под влиянием политических и иных взглядов религиозные институты могут являться потенциальным источником кризисов и общественных конфликтов, отмечается в резолюции.

"Вызывают обеспокоенность попытки безответственных политических сил использовать религиозный фактор в целях продвижения сомнительных идеологий, таких как национализм, шовинизм, русофобия, антисемитизм, исламофобия, нагнетание социального напряжения, как мы это видим на примерах событий на Украине, Сирии и других стран", – заключает резолюция.

В частности, в конференции приняли участие председатель Синодальной богословской комиссии Русской православной церкви, митрополит Петрозаводский и Карельский Константин, муфтий Москвы, Центрального региона и Чувашии Альбир Крганов, председатель духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Запада России Равиль Панчеев.