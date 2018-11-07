Ципрас: религиозный нейтралитет Греции не разрушит ее вековые традиции

АФИНЫ, 7 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что изменения в конституции, предусматривающие религиозный нейтралитет государства и отделение церкви от государства, не противоречат вековым традициям греческого народа.

Правящая партия Коалиция радикальных левых СИРИЗА 2 октября внесла в парламент проект конституционных изменений, которые предлагают "модернизировать" статью 3 и закрепить религиозный нейтралитет государства, при этом сохранив "по историческим и практическим причинам признание православной церкви как господствующей религии". Подобные изменения для страны, в которой 98% называют себя православными, являются революционными.

Во вторник Ципрас, архиепископ Иероним и члены Синода Элладской церкви на встрече обсудили реформу и подписали совместное заявление, которое определяет условия отделения церкви от государства в рамках конституционной реформы.

"Декларативный принцип религиозной нейтральности греческого государства обеспечивает различные роли государства и церкви и, с другой стороны, гарантирует их сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес. И очевидно, что этот принцип не входит в какое-либо противоречие с вековыми традициями нашего народа. Не имеют никаких оснований шутки, я бы сказал, трагикомические, некоторые из них намеренно распространяли последние дни, о якобы неизбежном отрицании исторических символов, креста, с греческого флага и наших национальных символов", — сказал Ципрас после встречи с архиереями.

"Провозглашение религиозной нейтральности в конституции Греции должно подчеркнуть, что греческое государство является гарантом свободы вероисповедания греческого народа и греческих граждан. Это, и ничего ни более, ни менее", — заявил премьер.

По его словам, диалог правительства с греческой церковью всегда был искренним и конструктивным, он будет продолжаться. Ципрас назвал соглашение с церковью историческим.

Архиепископ Иероним сказал, что церковь станет более действенной, будет служить воле народа. "Постоянный Священный синод дал нам разрешение на соглашение, и мы проинформируем его завтра", — сообщил предстоятель.

Иероним также назвал мифами рассказы о несметных богатствах церкви.